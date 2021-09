Harry Kane ouvert à un nouvel accord avec les Spurs, mais avec des clauses spéciales

in

Harry Kane reste ouvert à la signature d’un nouveau contrat à Tottenham Hotspur avec des clauses, peut révéler TEAMtalk.

Kane, à qui il reste trois ans de contrat avec les Spurs, a demandé à quitter le club cet été à la recherche d’argenterie

Le capitaine anglais a cependant vu ses espoirs d’un déménagement estival à Manchester City ne pas se concrétiser. Cela a conduit à Kane confirmant son intention de rester avec le club du nord de Londres, au moins jusqu’à cet été.

Kane a tweeté : « C’était incroyable de voir l’accueil des fans des Spurs dimanche et de lire certains des messages de soutien que j’ai reçus ces dernières semaines.

« Je resterai à Tottenham cet été et je me concentrerai à 100 % à aider l’équipe à réussir. »

TEAMtalk comprend que Kane, 28 ans, a refusé une offre d’un nouveau contrat des Spurs juste après son chagrin pour l’Euro 2020 avec l’Angleterre.

Les Spurs ont maintenu qu’ils étaient prêts à parler, malgré les efforts importants de Kane pour un déménagement au cours de l’été.

Kane serait à la recherche d’un accord d’une valeur allant jusqu’à 500 000 £ par semaine et bien que Tottenham considère cela, ils ne sont pas disposés à se plier à d’autres suggestions provenant du camp des joueurs.

Aperçu de la Ligue des champions : le PSG rattrape son retard malgré l’arrivée de Messi



Bataille de clauses contractuelles

Kane aimerait idéalement que certaines clauses soient insérées s’il mettait le stylo sur papier sur un nouvel accord. Cependant, il ne s’agirait pas de clauses de libération des frais minimaux.

Selon Eurosport, Kane espère que Levy ira à l’encontre de ses méthodes habituelles en insérant une clause de rachat dans tout nouvel accord. Cela permettrait à Kane de passer à l’avenir avec des prétendants connaissant son prix demandé.

Mais des sources de TEAMtalk nous ont informés que les clauses proposées ne seraient pas liées aux frais, mais seraient basées sur les performances des Spurs au cours des saisons à venir.

Cependant, on ne pense pas que le président des Spurs, Daniel Levy, accepterait d’inclure de telles clauses. D’autant plus qu’il a déjà Kane sous contrat jusqu’en 2024. Et c’était la principale raison pour laquelle il n’accepterait pas les offres d’été de City pour lui.

LIRE LA SUITE: Tottenham était prêt à payer des frais record de club pour la star cet été – rapport