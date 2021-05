Harry Kane part et aucun football de Ligue des champions en vue

Il y a trois ans, Mauricio Pochettino a mené Tottenham à sa première finale de Ligue des champions.

Les choses n’auraient pas pu être bien pires depuis.

Les fans de Tottenham ont clairement exprimé leurs sentiments envers ENIC et Daniel Levy mercredi soir

Harry Kane aurait pu jouer son dernier match à domicile pour Tottenham

Les éperons sont en plein désarroi. Ils n’ont pas d’entraîneur, leur meilleur joueur veut sortir et la tension entre les fans du nord de Londres est à son point d’ébullition.

Ryan Mason a été nommé temporairement responsable et il a fait un pas en avant pour stabiliser le navire avec trois victoires sur cinq matches de la ligue, mais les troubles dans les coulisses de la N17 sont de plus en plus alarmants.

La défaite contre Aston Villa mercredi a conduit à des échauffourées dans la foule, après que des centaines de personnes se soient rassemblées devant le stade la semaine dernière pour protester contre la propriété d’ENIC du club et Daniel Levy à la suite de leurs projets voués à la Super League européenne.

Levy a écrit une lettre aux fans insistant sur le fait qu’il voulait réparer les dommages causés par l’échappée, pour facturer aux fans de retour 60 £ par pop pour regarder la défaite contre Villa, qui a pratiquement mis fin à leurs espoirs de se qualifier pour la Ligue Europa.

Une chose dont les fans de Tottenham peuvent être fiers, car les choses ne vont guère mieux pour leurs rivaux les plus féroces, Arsenal.

Arteta a un gros travail de reconstruction à faire à Arsenal

Les Gunners ont également eu une campagne misérable alors qu’ils languissent en neuvième position dans l’élite. Comme les Spurs, ils n’ont aucun trophée à montrer pour la campagne.

Les jours de gloire de la fin des années 90 et du début des années 2000 sous Arsène Wenger ont été assombries par ce que les fans pensent être une mauvaise gestion de leur propriété Kroenke.

En fait, la plupart des fans des Gunners vous mordraient la main pour récupérer Wenger – malgré une grande partie de ceux qui étaient prêts à sa sortie avant son départ en 2018.

revenir?

Man United “ surveille la situation de Ronaldo ” – mais les espoirs dépendent des chances de la Juve à l’UCL

Barca lié

Aguero se rapproche du mouvement du Barca alors que City Great “ signe un accord de deux ans ” avec le club

lutte

Leicester rejoint Arsenal et Milan dans la course aux transferts pour l’as de Southampton Bertrand

puzzle

“ Personne ne sait ” pourquoi Nuno a quitté les Wolves alors que les chances sont réduites pour qu’il obtienne un emploi chez les Spurs

minutieux

Parlour révèle pourquoi il ne veut pas qu’Arsenal devance les Spurs le dernier jour

Si Signor

Signori a provoqué une émeute, snobé Arsenal, Chelsea et Man United et était l’icône du but

La chute d’Arsenal et des Spurs est davantage accentuée par le fait que le seul “ trophée ” pour lequel ils se battent est qui peut finir plus haut.

Le jour de la Saint Totteringham – un concept qui a été lancé en plaisantant par les fans d’Arsenal en 2002 pour souligner quand les Gunners étaient mathématiquement assurés de finir devant Tottenham – est maintenant devenu une véritable compétition au lieu de tout autre butin.

Alors que Manchester United, City et Chelsea participent tous à la finale européenne et que Liverpool se classe parmi les quatre premiers, les fans d’Arsenal et de Tottenham ne peuvent que prendre plaisir à se réjouir de leur position en championnat.

Harry Kane lui-même, dans une interview révélatrice avec Gary Neville jeudi, a même admis qu’il était jaloux de voir les clubs de Premier League atteindre les dernières étapes de la Ligue des champions.

“Cette saison, je regarde les équipes de la Ligue des champions et ce sont les matchs auxquels je veux participer”, a-t-il déclaré.

«Bien sûr, ce sont des jeux auxquels je veux participer et je dois réfléchir et voir où j’en suis et avoir une bonne et honnête conversation avec le président et j’espère que nous pourrons avoir cette conversation.

«Je suis sûr qu’il établira un plan sur la façon dont il le voit. En fin de compte, cela dépend de moi, de ce que je ressens et de ce qui est le mieux pour ma carrière en ce moment.

Les fans d’Arsenal ont fait entendre leur voix lors d’une manifestation d’avant-match la semaine dernière

Alors, que faut-il pour les deux clubs? Eh bien, les Spurs doivent d’abord trouver un manager, mais ensuite une énorme reconstruction est nécessaire pour les deux côtés du nord de Londres.

L’ancien milieu de terrain des Spurs Jamie O’Hara estime que Graham Potter, qui a fait des merveilles avec Brighton en deux ans sur la côte sud, pourrait être le bon homme pour diriger la reconstruction car il a le bon style de jeu et un profil similaire à Mauricio Pochettino quand il a succédé à Southampton.

“Avant, je pensais que nous pourrions aller pour Antonio Conte ou Brendan Rodgers, mais je pense que nous devons être réalistes”, a-t-il déclaré la semaine dernière.

«Je pense que nous prétendons être un grand club mais nous ne le sommes pas, nous n’avons rien gagné.

«Nous devons aller chercher quelqu’un un peu comme Pochettino quand il est arrivé et honnêtement, je me réchauffe à l’idée, plus je regarde Brighton jouer, de Graham Potter entrer.

«Je pense qu’il serait bon pour le club. Sa philosophie est géniale, la façon dont ils créent des chances et la façon dont ils jouent.

«Nous allons devoir vendre Harry Kane car nous devons collecter des fonds pour constituer une nouvelle équipe. Les fans et tout le monde autour de Tottenham en ont assez de ce groupe de joueurs.

La vente de Kane, qui est une cible pour Manchester United, City et Chelsea, pourrait fournir à Levy les outils nécessaires pour reconstruire son équipe – et O’Hara est tout à fait d’accord.

Les Spurs sont en train de redescendre après leur passage au sommet de la Premier League

«J’ai vraiment hâte que la saison se termine pour les Spurs afin qu’ils puissent régler ce qu’ils doivent faire», a-t-il ajouté.

«Je prendrais dix nouveaux joueurs, je le ferais vraiment. Harry Kane doit partir parce que j’en ai marre de voir ce pauvre homme courir pour cette équipe de football et ne rien récupérer.

«Je pense qu’il est juste de dire que nous avons un attaquant de classe mondiale à Harry Kane et que vous ne pouvez pas garder quelqu’un comme ça – nous parlons d’un des cinq meilleurs attaquants du monde – lorsque nous terminons sixième ou septième. la Ligue.

«Il a donné tout ce qu’il pouvait et a marqué un très bon qui était en jeu et VAR a décidé de gâcher à nouveau le match, mais en termes de façon dont nous avons joué, je suis tellement plus cette saison.

«L’ensemble du scénario avec Mourinho et la finale de la coupe, c’est ennuyeux à regarder.»

Arsenal, quant à lui, se débarrasse également d’une partie de son bois mort.

David Luiz et Willian sont sur le point de quitter le club et il est entendu que les Kroenkes sont prêts à passer l’été en guise d’excuses pour les plans shamboliques de la Super League européenne.

Et Arteta a révélé ses plans de transfert plus tôt cette semaine sur talkSPORT.

«Si je dois répondre à toutes les questions sur chaque transfert possible, nous serons assis ici pendant des heures», a-t-il ajouté.

Le déclin d’Arsenal a été brutal ces dernières années

«Ce que je peux dire, c’est que nous savons ce que nous voulons faire et que nous avons un plan pour le mettre en place.

“Il y a beaucoup de décisions à prendre parce que beaucoup de joueurs reviendront de leurs prêts et ensuite nous verrons.”

Les fans d’Arsenal et de Tottenham comptent les minutes jusqu’à la fin de la saison, et si les propriétaires ne renforcent pas leurs idées cet été, ils risquent d’être laissés encore plus loin par leurs rivaux.

