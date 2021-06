Harry Kane “pas aussi bon qu’avant” alors que les performances de la star anglaise remises en question par Tony Cascarino après un démarrage lent de l’Euro 2020

Harry Kane n’est plus aussi bon qu’avant et dépend désormais des autres joueurs qui lui créent des opportunités.

C’est le point de vue de l’ancien attaquant de la République d’Irlande et hôte de talkSPORT, Tony Cascarino après avoir regardé les trois matchs de groupe de l’Angleterre à l’Euro 2020.

Kane n’a pas atteint les niveaux que nous savons qu’il peut à l’Euro 2020

Le capitaine des Three Lions n’a pas encore marqué lors du tournoi et sera probablement nécessaire à son meilleur niveau contre l’Allemagne lors des huitièmes de finale mardi, qui est en direct sur talkSPORT.

Cette saison, le joueur de 27 ans a remporté le Soulier d’or de Premier League pour la troisième fois avec Tottenham après avoir marqué 23 fois, tout en obtenant le plus de passes décisives de la ligue avec 14.

Il a également marqué 34 buts en Angleterre en seulement 57 apparitions et battra probablement le record de tous les temps de Wayne Rooney s’il continue au même rythme.

Kane a remporté le Soulier d’or de la Coupe du monde 2018, mais a jusqu’à présent eu du mal à faire sa marque à l’Euro 2020.

Après trois matchs à l’Euro 2020, Kane n’a toujours pas marqué

Des questions sur sa forme physique et des spéculations sur les transferts ont été utilisées comme raisons de sa baisse de forme – ce que l’attaquant a vigoureusement démenti.

Cascarino pense maintenant que Kane a dépassé le stade où il peut se créer des opportunités.

Il a déclaré au Weekend Sports Breakfast : « Harry Kane n’est plus aussi bon qu’avant. Il fut un temps où il pouvait créer ses propres occasions et marquer.

«Je pense que cela l’a dépassé maintenant. Il a plus besoin des autres joueurs pour lui créer des opportunités, ce dont la plupart des attaquants ont de toute façon besoin.

«Il y a eu une période où j’ai senti qu’il pouvait faire quelque chose à tout moment et le coller dans le coin supérieur.

“Je ne pense pas qu’il soit tout à fait comme ça à ce stade de sa carrière, mais il est toujours un attaquant formidable et obtiendra des tas et des tas de buts.”

Kane a marqué 34 buts pour l’Angleterre depuis ses débuts en 2015

L’Angleterre a gardé trois cages inviolées en phase de groupes, mais n’a réussi à marquer que deux fois, les deux buts venant de Raheem Sterling.

Il y a eu des évaluations négatives de la façon dont l’équipe de Gareth Southgate a joué jusqu’à présent, en particulier après le match nul 0-0 contre l’Écosse.

Mais les Three Lions sont toujours qualifiés pour les 16 derniers et Cascarino pense que les autres nations ne prendront pas l’Angleterre pour acquise.

Il a ajouté : « Je vous garantis que d’autres nations seront beaucoup plus positives à propos de l’Angleterre que les fans et les médias anglais car ils regarderont et diront » ils n’ont pas encaissé de but et ont été difficiles à battre « .

“Ils seront très conscients de ce que l’Angleterre peut faire, donc d’autres nations seront beaucoup plus positives à propos de l’Angleterre que les fans anglais.”