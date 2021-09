Harry Kane peut « regretter » la gestion des tentatives de rejoindre Man City mais « ne devrait pas être fustigé » par les fans de Tottenham, déclare Simon Jordan

Après ce qui semblait être la plus longue saga de la fenêtre de transfert estivale, Harry Kane n’a pas pu obtenir son transfert à Manchester City.

Kane a fait l’objet de plusieurs offres des champions de Premier League, cependant, le président de Tottenham, Daniel Levy, n’a pas bougé et maintenant son atout le plus précieux sera de faire la queue pour les Lilywhites cette saison.

GETTY

Kane a mis le transfert derrière lui et est de retour à faire ce qu’il fait le mieux, marquer des buts

Bien que les choses ne se soient pas matérialisées, Kane ne devrait pas être «vu différemment» par ses partisans, déclare Simon Jordan.

“Je pense qu’il a le droit de vouloir quitter un club, mais cela doit être dans des conditions qui fonctionnent pour toutes les parties”, a déclaré Jordan à talkSPORT.

«Maintenant, je pense qu’il aura des regrets. Ce soi-disant « gentlemen’s agreement » est risible.

“Vous êtes dans le monde de la finance et des affaires, vous savez ce que ces contrats valent pour vous, vous savez combien vous en obtenez et vous savez comment fonctionne l’industrie du football.

Kane espère aller de l’avant avec les Spurs maintenant cette saison après son déménagement raté à Man City

«Je ne pense pas qu’il soit juste qu’il soit sous quelque forme que ce soit fustigé ou vilipendé par les fans de Tottenham.

«Il est en fait, comme tout le monde qui fait un travail pour quelqu’un d’autre, capable de changer de carrière dans un espace différent et a-t-il déjà trompé Tottenham sur le terrain? Non, il n’a jamais trompé Tottenham sur le terrain.

«Il a toujours été un pro modèle qui est revenu et a appris son métier en jouant à Norwich et Leyton Orient et dans d’autres clubs de football, a fait tout ce que beaucoup de ces joueurs ne feront pas et est devenu le pro qu’il a.

“Maintenant, la situation a été mal gérée et il devra peut-être s’en emparer.”

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.