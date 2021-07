Harry Kane “pourrait refuser de retourner à l’entraînement de pré-saison de Tottenham” pour forcer le transfert de Man City

in

Harry Kane pourrait refuser de reprendre l’entraînement de pré-saison avec Tottenham, selon les rapports.

Kane aurait dit aux Spurs qu’il souhaitait partir cet été après leur échec à remporter des trophées tout en faisant face à une autre saison en dehors de la Ligue des champions.

Kane a marqué quatre buts pour l’Angleterre à l’Euro 2020, mais a perdu lors d’une autre finale

Le club du nord de Londres reste cependant déterminé à le garder, le nouveau manager Nuno Espirito Santo ayant déclaré sans équivoque qu’il resterait.

Nuno a déclaré: “Harry est notre joueur, point final. Pas besoin de parler d’autre chose.

On pense que Man City est sa destination préférée avec des rapports suggérant qu’une offre de 100 millions de livres sterling, plus un ou plusieurs joueurs, a été refusée.

Le nouveau patron de Tottenham, Nuno, insiste sur le fait que Kane restera

Le Telegraph rapporte que les coéquipiers anglais de Kane pensent qu’il ne pourrait pas revenir aux Spurs pour l’entraînement de pré-saison afin de forcer un mouvement.

Refuser de s’entraîner serait une mesure drastique pour quelqu’un qui est vu comme un professionnel modèle et ancien attaquant de Chelsea, et animateur de talkSPORT, Tony Cascarino pense qu’il ne le ferait pas.

Cascarino a déclaré à Weekend Sports Breakfast: «Parce qu’il est un si bon pro, je pense qu’il honorerait son contrat à un certain niveau et qu’il ferait connaître ses sentiments.

“Cette conversation aurait eu lieu non seulement cette année, mais l’année précédente à partir du moment où il a initialement signé son dernier contrat, qui, je pense, était un contrat de six ans.

Kane était à la fois le meilleur buteur de la Premier League et a récolté le plus de passes décisives la saison dernière

« Il a probablement dit ‘il y aura un moment où je voudrai y aller’, et Daniel Levy en sera conscient.

« Je suis sûr que Kane aurait eu des discussions. Vous ne pouvez pas signer un contrat de six ans et dire « oh, ça va ».

“Il aurait probablement dit” s’il y avait eu un moment où nous ne gagnions rien et que je veux gagner des choses, donnez-lui deux ou trois ans et si cela ne se produit pas, permettez-moi de partir “.”