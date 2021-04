Harry Kane pourrait regretter de ne pas avoir quitté Tottenham pour des titres comme Robbie Fowler car la légende de Liverpool veut qu’il remplace Roberto Firmino

Robbie Fowler a exhorté Harry Kane à quitter Tottenham pour remporter un titre de Premier League avant qu’il ne soit trop tard.

Les spéculations se multiplient sur l’avenir de la star des Spurs, car l’échec du club à gagner de l’argenterie semble peser lourdement sur lui.

AP

Harry Kane est maintenant le septième meilleur buteur de l’histoire de la Premier League

Kane est déjà un héros de Tottenham ayant marqué 219 buts en 330 matchs pour le club.

Il est en train de gravir les échelons de la Premier League après avoir marqué 164 buts en haut de sa carrière.

Ses deux contre Everton vendredi soir l’ont placé au-dessus de Fowler et a pris le record indésirable d’être le joueur qui a marqué le plus de buts sans remporter un titre.

Cet été semble être un carrefour pour Kane alors qu’il approche de son 28e anniversaire. Il pourrait rester aux Spurs et essayer de battre le record de Jimmy Greaves ou aller ailleurs à la recherche d’argenterie.

Meilleurs buteurs et titres remportés en Premier League

Alan Shearer – 260 (1 titre)

2. Wayne Rooney – 208 (5 titres)

3. Andy Cole – 187 (5 titres)

4. Sergio Aguero – 181 (4 titres)

5. Frank Lampard – 177 (3 titres)

6. Thierry Henry – 175 (2 titres)

7. Harry Kane – 164 (0 titres)

8. Robbie Fowler – 163 (0 titres)

Fowler a déclaré à Kane qu’il pourrait le regretter s’il ne remportait jamais de titre dans sa carrière, ce qu’il regarde en arrière avec regret.

«Je sais que ça a toujours fait mal de ne jamais avoir remporté le titre», a déclaré Fowler au Mirror. «J’étais dans une bonne équipe qui s’est vraiment rapprochée à quelques reprises, mais nous n’avons jamais été assez bons, et c’est douloureux.

«Vous n’y pensez pas à l’époque, bien sûr. Vous pensez toujours que ce sera l’année, ou quelques bonnes signatures et nous serons là. Pourtant, quand on me demande ce que ça fait de ne pas avoir remporté ce trophée, que puis-je dire?

«Cela ne me ronge pas, mais j’y pense tout le temps… même maintenant! Je n’ai jamais pensé que nous avions le droit divin de le gagner, j’ai toujours su que vous deviez le gagner. Pourtant, même si cela semble stupide parce que je n’ai pas joué depuis des années, je me demande toujours ce qui aurait pu être.

. – .

Robbie Fowler admet que ça fait mal de ne jamais remporter un titre en Premier League

Il a poursuivi: «Il (Kane) sait qu’il lui reste probablement un grand mouvement, et s’il veut s’assurer qu’il n’a pas de regrets, pas de moments« ce qui aurait pu être »comme moi, alors il doit penser à son avenir.

«Va-t-il gagner un titre aux Spurs? Improbable. Ils n’iront même pas en Ligue des champions la saison prochaine, ils sont donc loin d’être à la hauteur. Et ils pourraient même chercher à nouveau un nouveau directeur cet été. Ce qui pourrait signifier plus d’années de reconstruction… et d’attente. »

Sports hors-jeu

Fowler a marqué 183 buts en deux périodes pour Liverpool

Manchester United a été mentionné comme une destination possible aux côtés de Man City.

Mais Fowler aimerait voir son ancien club de Liverpool le poursuivre.

Fowler a déclaré: «Mais voici un cri. Kane fait maintenant le travail aux Spurs que Roberto Firmino a si bien fait pour Liverpool au cours des dernières années. Et vous pourriez dire qu’avec ses objectifs, Harry fait encore mieux ce travail.

«Je crois que tout club qui a de réelles ambitions de gagner la Premier League, devrait regarder Kane s’il arrive sur le marché… parce que pour le gagner, il faut dépasser City.

.

Roberto Firmino n’a marqué que six fois en Premier League cette saison et Fowler aimerait que Kane le remplace

«Imaginez Liverpool avec un joueur de type Firmino, mais qui ajoute des buts. Ils ont parfois eu du mal à l’avant cette saison, et ils ont peut-être besoin d’ajouter un avant-centre qui marque des buts.

«Sans aucun doute, cela réduirait l’écart avec City qui s’est ouvert cette saison. Je ne suis pas de ceux qui pensent que Liverpool a besoin d’une intervention chirurgicale majeure. Comme l’a dit Klopp, ils ne nécessitent probablement que des ajustements mineurs. Ce serait un ajustement positif.