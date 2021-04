Harry Kane pourrait suivre les traces douloureuses du “ cinglé absolu ” de Ramon Vega qui a remporté la Coupe de la Ligue pour Tottenham avec une cheville cassée

Dimanche, lors de la finale de la Coupe Carabao, Harry Kane pourrait s’inscrire dans les livres d’histoire, mais pour ce faire, il devra peut-être suivre les traces douloureuses d’un héros de Tottenham souvent oublié.

Ramon Vega n’a généralement pas le crédit qu’il doit pour son affichage lors de la finale de la Coupe Worthington 1999, mais il était la star méconnue ce jour-là à Wembley.

Kane s’est blessé à la cheville lors du match nul 2-2 des Spurs à Everton la semaine dernière

Vega a réalisé une performance de qualité aux côtés du capitaine Sol Campbell à l’arrière central sous George Graham.

Il jouait aussi aux deux extrémités, souvent utilisé comme point focal pour attaquer les coups de pied arrêtés.

Ses contributions ont été vitales avec David Ginola, le joueur de la saison en 1998/99, étouffé par Rob Ullathorne.

Et tandis que la star de Leicester City, Emile Heskey, l’un des jeunes attaquants les plus cotés d’Angleterre à l’époque, souffrait d’un problème de dos, Vega devait être en pleine forme pour l’arrêter.

Vega était en forme fantastique à Wembley alors que les Spurs battaient Leicester

Au début, quand un piège hors-jeu a mal tourné, Vega était rapidement de retour pour arrêter son attaque, tandis qu’après 20 minutes, à la suite d’une erreur de Campbell, il s’est glissé pour arrêter Heskey, qui était en tête-à-tête avec Ian Walker.

Allan Nielsen a remporté le trophée Alan Hardaker, remis à l’homme du match en finale, grâce à sa tête plongeante qui a remporté le match dans le temps additionnel, mais c’est peut-être Vega qui le méritait le plus, d’autant plus que les Spurs étaient à 10 hommes. pendant 30 minutes après le carton rouge de Justin Edinburgh.

Il a fait le tout blessé aussi – et ce n’était pas seulement un orteil écrasé.

«Je jouais avec une cheville cassée, je prenais des analgésiques – j’étais un cinglé absolu», a déclaré Vega à .. «Mais cela valait la peine de chaque seconde à traverser la douleur.»

.

Vega a joué 84 fois pour Tottenham après avoir rejoint en 1997

.

Vega a intensifié ses efforts alors que Ginola avait du mal à trouver ses marques à Wembley contre Ullathorne, tout en s’emmêlant avec Robbie Savage et Neil Lennon

Kane, qui s’est blessé à la cheville contre Everton il y a une semaine, est de retour à l’entraînement, bien que pas encore avec l’équipe, laissant le doute sur sa pleine forme.

S’il débute contre City ou sort du banc lors de la finale, qui est en direct sur talkSPORT, il devra peut-être passer la barrière de la douleur.

Cela n’est jamais recommandé et pourrait finalement lui causer des problèmes plus tard dans la saison avec une place dans le top quatre de la Premier League encore à jouer.

Mais avec la mentalité de Kane, vous ne pouvez pas l’exclure même si certains l’avertissent de ne pas risquer sa forme physique.

Et avant le choc de ce week-end, que vous pouvez entendre en direct sur talkSPORT, l’ancien ailier de Man City Trevor Sinclair avait un mot d’avertissement pour Kane.

«Harry doit être vraiment honnête avec lui-même, ses coéquipiers et son manager, car je pense qu’il va prendre la décision», expliqua-t-il.

.

Kane a marqué deux fois contre Everton avant de se blesser à la cheville pour continuer sa forme sensationnelle cette saison

«Vous pouvez lui pardonner de vouloir jouer même s’il n’est pas en forme à 100%, mais je pense qu’il ne se pardonnera jamais s’il joue et qu’il n’est pas en forme.

«Je dis toujours que lorsqu’un joueur a une blessure à la cheville ou au genou, je l’emmène sur le terrain d’entraînement et je leur dis:« Si vous aviez un 50/50, votre cheville serait-elle capable de le supporter? ».

«Je pense que s’il est honnête avec lui-même, il peut donner une vraie réponse. Vous ne voudriez pas qu’il aille jouer et ne pas se faire justice, Tottenham perdant ce match et perdant les capacités de Harry pour le reste de la saison.

Les adversaires de Tottenham, Man City, cherchent à remporter une Coupe de la Ligue pour une quatrième saison consécutive

Sinclair a cité l’exemple de Kane n’étant pas tout à fait apte à la finale de la Ligue des champions 2019 contre Liverpool en tant que décideur.

«Cette expérience devrait lui donner un bon point de départ pour savoir où il doit commencer à réfléchir, avant de prendre une décision», a ajouté Sinclair.

«C’est un énorme appel. L’argenterie est de l’argenterie – il veut être impliqué – mais regardez la situation dans son ensemble.

“Ils doivent toujours aller dans le top quatre et entrer dans cette Ligue des champions et il doit être honnête avec lui-même et ses coéquipiers.”

Mais pour Vega, soulever le trophée, bien que cela l’ait exclu d’une demi-finale de la FA Cup qu’ils ont perdue contre Newcastle, en valait la peine.

«Toute la journée était hors du cadran», se souvient-il. «Douloureux, tellement douloureux. Mais le sport, c’est gagner et ce fut une excellente occasion. Les fans des Spurs étaient tout simplement fantastiques.