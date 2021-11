Harry Kane serait prêt à mettre de côté tout projet de pousser à quitter Tottenham, l’attaquant en fuite souhaitant désormais rester après la nomination d’Antonio Conte.

Conte, qui a été nommé remplaçant de Nuno Espirito Santo, devrait coûter 13 millions de livres sterling par an au notoirement frugal Daniel Levy, mais le trou dans le portefeuille du président des Spurs pourrait ne pas être si douloureux à la suite de ces derniers rapports de Kane.

Conte a observé la séance d’entraînement de Tottenham mardi après que le club a annoncé son arrivée cet après-midi

Kane devait quitter le club l’été dernier à la recherche de titres, concluant même un « gentleman’s agreement » avec Levy pour être licencié si la bonne offre arrivait.

Cependant, le chef des Spurs a refusé à l’attaquant un transfert de 125 millions de livres sterling au trophée ornant Manchester City, laissant Kane incapable de quitter le nord de Londres.

Malgré la déception d’un mouvement raté, Kane semblait prêt à tout donner aux Spurs avant cette saison, tweetant qu’il était » concentré à 100% » alors que la fenêtre de transfert se fermait.

Et maintenant, selon les rapports de The Sun, le leader des Spurs souhaite rester au club, l’argenterie étant susceptible d’être sécurisée sous la direction du vainqueur en série Conte.

C'était incroyable de voir l'accueil des fans des Spurs dimanche et de lire certains des messages de soutien que j'ai reçus ces dernières semaines. ?? Je resterai à Tottenham cet été et je me concentrerai à 100% sur le succès de l'équipe.

Jusqu’à présent cette campagne, le joueur de 28 ans n’a pas réussi à découvrir la belle forme qu’il avait vue ces dernières saisons. Il n’a marqué qu’une seule fois jusqu’à présent cette campagne de Premier League avec la perspective de remporter le trophée en train de s’amenuiser.

C’était sûrement censé être, alors, que Conte est arrivé au club le 5000e jour depuis que Tottenham a remporté un trophée pour la dernière fois, ravivant les espoirs de Kane qu’il pourrait changer sa saison et soulever l’argenterie avec le club dans lequel il est depuis 2004.

Il est probable que Conte veuille tirer le meilleur parti de Kane et ressusciter son ancienne forme de buteur comme il l’a fait pour Romelu Lukaku à l’Inter Milan.

À l’époque où le joueur de 52 ans était manager de Chelsea en 2017, Conte avait déclaré qu’il aurait adoré avoir un joueur comme Kane à ses côtés.

Il est facile de comprendre l’admiration de Conte pour Harry Kane, étant donné que la star de Tottenham a remporté le soulier d’or à trois reprises et a marqué 167 buts pour les Spurs.

Et lors de l’Euro 2020, Conte chantait encore les louanges de l’attaquant.

« C’est dans la boîte où il est clinique », a-t-il déclaré.

« En tant qu’entraîneur, je le garderais toujours là-dedans, car il est dévastateur ».

Bien sûr, si Kane ne parvient pas à jouer, Conte n’aura pas peur de le laisser tomber, étant donné son attitude de non-tolérance envers les joueurs relâchés.

Kane a encore trois ans sur son contrat avec les Spurs, et la nomination de Conte pourrait bien permettre à l’homme des Spurs à la fois de raviver l’amour entre lui et les fidèles de Tottenham et, surtout, de remporter enfin quelques trophées.