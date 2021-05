Harry Kane “ prêt à dire à Tottenham d’écouter les offres de transfert ”

L’attaquant de Tottenham, Harry Kane, serait prêt à demander au club d’être ouvert aux offres de transfert pour lui cet été.

Selon The Sun, il ne fera pas de demande officielle de départ, mais espère que ses actions pourraient permettre un déménagement.

.

Kane pourrait être prêt pour un transfert d’été loin de Tottenham maintenant que le football de la Ligue des champions est, à peu près, hors jeu

La triste défaite 3-1 des Spurs contre Leeds United a mis un terme à leur tentative de se classer parmi les quatre premiers de la Premier League, ce qui signifie qu’une deuxième saison sans football en Ligue des champions est prévue.

La défaite nuit également fortement à leur tentative d’obtenir le football de la Ligue Europa en mettant fin à la campagne dans le top six.

Actuellement, Tottenham occupe la septième place du classement de la Premier League derrière West Ham et Liverpool.

Et ne pas pouvoir usurper l’une des deux parties pourrait persuader Kane de demander un transfert avec Manchester United, l’équipe actuellement fortement liée à une offre de 90 millions de livres sterling.

.

On pense que Solskjaer serait intéressé à amener Kane à United cet été

Kane a déjà exprimé sa déception de terminer une autre saison sans argenterie, après avoir perdu 1-0 contre Manchester City en finale de la Coupe Carabao.

Mais l’ancien as de la Premier League Darren Ambrose, un fan de Tottenham, pense que Kane peut encore remporter les trophées qu’il désire dans le nord de Londres.

Il a déclaré à talkSPORT: «J’ai entendu tellement de débats sur Harry Kane et va-t-il rester ou va-t-il partir? Honnêtement, c’est à lui.

«Il peut devenir une légende absolue des Spurs, s’il ne l’est pas déjà.

.

Harry Kane est le meilleur buteur de la Premier League avec 21 buts cette saison

«J’adorerais le voir rester. Tout le monde dit: “Faut-il partir pour gagner des trophées?” Qui sait? Qui sait quel manager entre en jeu? Peuvent-ils le convaincre de rester?

«En tant que fan des Spurs, j’aimerais le voir rester et je pense que dans un proche avenir, ils remporteront des trophées.»

Mais, avec le club à la recherche d’un nouveau manager après le limogeage de Jose Mourinho le mois dernier, Ambrose pense que Ryan Mason n’obtiendra pas le poste et qu’il devrait aller à un patron comme Nuno Espirito Santo ou Graham Pottter, qui peut construire un héritage en N17. .

«Vous pouvez dire à 99% que cela n’arrivera pas», a-t-il déclaré lorsqu’on l’interroge sur les chances de Mason d’obtenir le poste de directeur de façon permanente.

.

Les hommes de Mason ont été vaincus à Elland Road – sa deuxième défaite en quatre matches

«Il a fait du bon travail depuis son arrivée. De toute évidence, c’était très décevant [against Leeds].

«Il a été laissé une tâche difficile. Il est venu après Jose Mourinho. Il a eu une finale de coupe contre la meilleure équipe du pays par un mile – une performance terrible. J’ai eu une grande victoire contre Southampton, [Leeds] était très décevant et c’est Tottenham parmi les quatre premiers. C’était une petite chance de toute façon, mais ils ne sont pas parmi les quatre premiers.

«Ce sera juste bien s’ils peuvent avoir une petite course vers la fin de la saison et essayer d’entrer dans ce top six parce que même cela semble difficile.

Il a poursuivi: «J’aimerais que quelqu’un ait une opportunité. Je l’ai déjà dit et je le répète, Nuno Espirito Santo – Les fans des loups n’aimeront pas que je dise ça.

«Je pense qu’il a poussé les Wolves assez loin avec ce qu’il a et je pense qu’il a besoin d’un nouveau défi.

«Est-il classé comme une élite de managers d’élite? Non, mais je ne pense pas que les Spurs vont avoir un manager d’élite.

.

Santo est lié au poste vacant à Tottenham alors qu’ils cherchent à remplacer Mourinho

«Je pense que si vous parlez aux gens dans et autour du jeu et aux fans, et demandez en dehors des six premiers qui sont les meilleurs managers? Il est l’un des premiers noms qui s’enflamme.

«Graham Potter, le football qu’il joue avec Brighton, il ferait très, très bien aux Spurs.

«Je pense qu’ils doivent réduire un peu leurs attentes quant à savoir qui ils peuvent obtenir en tant que manager. Je pense que ces deux noms là-bas, ce sont des noms autour desquels vous pouvez construire le club.