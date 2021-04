Harry Kane prêt à quitter Tottenham si les hommes de Jose Mourinho ne parviennent pas à se qualifier pour la Ligue des champions

Harry Kane aurait poussé à s’éloigner de Tottenham s’ils ne parviennent pas à obtenir une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Le skipper anglais serait frustré par le manque d’argenterie du club et ne souhaite pas passer une deuxième saison en dehors de la première compétition européenne.

Harry Kane est un joueur clé pour le club et le pays

L’Athletic affirme que pour la première fois de sa carrière chez les Spurs, le joueur de 27 ans envisage sérieusement son avenir.

Kane n’a jamais caché ses ambitions de remporter des trophées et dans une récente interview a admis qu’il déciderait de son avenir national après l’Euro 2020.

“Je pense que c’est une question à laquelle il est difficile de répondre pour le moment”, a déclaré Kane lorsqu’on lui a demandé si les spéculations sur son avenir auraient un impact sur ses performances.

«Il est important que je me concentre uniquement sur les deux matchs en Angleterre à venir et sur le reste de la saison avec les Spurs puis les Euros.

«Penser à des spéculations ou à des rumeurs serait préjudiciable à ma propre performance.

«J’aime toujours me concentrer sur un but et un travail et c’est de finir en force avec les Spurs, de gagner ces qualifications avec l’Angleterre et, espérons-le, de continuer et d’avoir de bons euros.

«Écoutez, j’essaie de rester en dehors de cette spéculation autant que possible.

«Je suis entièrement concentré sur le travail sur le terrain d’ici la fin de l’été, puis nous verrons où nous allons à partir de là.