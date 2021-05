Harry Kane quittant Tottenham cet été “ pourrait même ne pas arriver ”, dit Glenn Hoddle alors que la légende prévient l’attaquant désoeuvré “ ce ne sera pas facile ”

La légende de Tottenham, Glen Hoddle, a déclaré à talkSPORT que Harry Kane aurait du mal à quitter les Spurs cet été et pense même qu’il pourrait finir par rester au club.

L’attaquant a signé pour la saison en remportant un troisième Soulier d’or de la Premier League lors d’une victoire 4-2 contre Leicester City lors de la dernière journée de la campagne dimanche.

Kane a terminé la saison de Premier League en tant que leader des buts et des passes décisives

Et il y a toutes les chances que ce soit son dernier match pour son club d’enfance, car cela s’est produit à la fin d’une semaine de spéculations sauvages sur son avenir.

Après avoir appris que Kane avait auparavant demandé au club de quitter cet été, le capitaine anglais a discuté de son avenir incertain dans une interview ouverte et honnête avec Gary Neville.

Il a même parlé des champions de la Premier League Man City, qui ont été liés à un fort intérêt pour l’attaquant avec Sergio Aguero sur le point de partir.

L’icône de White Hart Lane, Hoddle, a déclaré qu’il ne blâmerait pas Kane de vouloir quitter les Spurs. Il a fait de même, après tout, et il insiste sur le fait qu’un joueur de la qualité de Kane mérite de remporter les meilleurs trophées du football.

Kane a empoché ce qui pourrait s’avérer être un objectif d’adieu pour les Spurs

Mais il a averti l’attaquant que ce ne serait pas une voie simple pour sortir du club s’il faisait pression pour une sortie cette saison.

Et Hoddle pense que, avec trois ans à courir sur le contrat des Spurs du talisman, cela pourrait même ne pas arriver.

S’adressant exclusivement à Paul Coyte dans l’émission Breakfast de talkSPORT 2, Hoddle a déclaré: «J’adorerais que Harry reste et s’il part, je ne le blâmerai pas».

«Mais trois ans, c’est encore long dans le football, ce n’est pas comme s’il arrivait à la fin de son contrat ou qu’il ne lui restait plus qu’un an.

«Qui sait, il pourrait encore rester à Tottenham à cause des circonstances. Je sais qu’il veut y aller, nous le savons tous maintenant, et je ne le blâme pas s’il pense qu’un déménagement lui procurera le succès qu’il veut.

«Il a été très fidèle à Tottenham. Les fans seront tous vidés, comme moi, mais je ne pense pas qu’ils puissent lui en vouloir non plus.

Paul Coyte ne croit pas qu’Harry Kane soit le type de personnage à faire grève pour forcer à s’éloigner de Tottenham Hotspur

«Mais au fond de moi, je pense que vous avez toujours un contrat de trois ans et si Daniel Levy veut le vendre pour obtenir l’argent et l’envoyer à trois joueurs ou tout ce qu’il doit faire, c’est un. chose.

«Mais je pense qu’il y a un nombre limité d’équipes dans lesquelles il peut aller, et je ne sais pas s’il veut aller à l’étranger ou non.

«Il a 28 ans et le type de clubs qui paiera ce genre d’argent sera limité, car ce sera beaucoup que Daniel Levy voudra pour lui.

«Donc je ne pense pas que ce soit fini, je dois dire. Beaucoup de choses doivent se mettre en place pour que cela se produise.

Hoddle comprend pourquoi Kane veut quitter Tottenham mais a averti la star que ce ne serait pas facile

«Mais il a fait savoir qu’il voulait y aller, et je comprends que, il veut réussir et cela aurait été bien si cela avait été avec Tottenham – penser qu’il y a deux ans, nous étions en finale de la Ligue des champions et maintenant nous ne nous sommes pas qualifiés pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa cette année, tout le monde se gratte la tête vraiment parce que c’est une opportunité qui a été manquée de construire à partir de cette position de force dans laquelle nous étions.

«C’est du passé, nous ne pouvons rien faire à ce sujet maintenant et nous devons regarder vers l’avenir, que ce soit avec Harry ou sans lui… l’équipe a besoin de se reconstruire et c’est une grande tâche.

«Harry veut regarder en arrière sur sa carrière et penser,” non seulement j’étais un grand joueur, mais j’ai aussi gagné des choses “.

«Chaque joueur a le désir de gagner des choses et c’est ce que Harry veut faire et pour le moment, il voit que cela se passe dans un autre club et pas à Tottenham en ce moment.

«Ce sera très difficile de détourner la tête d’Harry de là où il est en ce moment, mais ce n’est pas aussi simple que ça, il lui reste trois ans sur son contrat et ce n’est pas facile, ce sera difficile [for him to leave Tottenham].

«Si quelqu’un arrive avec le bon argent que veut Daniel Levy, cela va arriver très rapidement, mais je ne vois pas les choses de cette façon. Je pense que cela pourrait prendre un certain temps.