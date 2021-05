Harry Kane quittera Tottenham cet été avec Manchester City avant Manchester United dans la poursuite des transferts, a déclaré talkSPORT

Harry Kane quittera Tottenham Hotspur cet été, avec Manchester City devant son rival Manchester United dans la course à sa signature.

En fait, il est entendu que Kane a même parlé avec ses collègues anglais de son déménagement dans le nord-ouest, tel est son désir de quitter les Spurs dans la fenêtre de transfert d’été.

Kane semble être sur le point de quitter Tottenham

Tottenham a été secoué cette semaine lorsque des rapports ont été publiés suggérant que le joueur de 27 ans souhaitait exercer son métier ailleurs.

talkSPORT comprend que Kane est prêt à quitter les Spurs cet été et que Manchester City est le favori pour signer l’attaquant.

Le correspondant de transfert Alex Crook a rejoint le Hawksbee and Jacobs Show mercredi après-midi et a confirmé que Kane avait d’abord exprimé son désir de partir évident l’été dernier, mais qu’il avait été tenté de rester une saison de plus par le président Daniel Levy.

«Je pense qu’Harry Kane partira», dit-il. «Cela a pris longtemps.

Amazon Prime

Levy exigera beaucoup d’argent pour son attaquant vedette

«Je crois comprendre que des conversations entre Harry Kane et Daniel Levy ont eu lieu l’été dernier. À ce stade, Harry Kane avait déjà envie de s’éloigner.

«Daniel Levy l’a persuadé de rester encore un an, donne à Jose Mourinho la chance de se battre pour les grands honneurs. Cela ne s’est pas vraiment produit, alors Harry Kane pense maintenant qu’à la suite de cette conversation, il devrait être autorisé à quitter Tottenham presque selon ses propres conditions.

«Les frais de transfert vont être un point de friction. Je ne pense pas que Manchester City – qui est la destination préférée de Harry Kane – paiera 150 millions de livres sterling. Ils peuvent payer 110 millions de livres sterling, 120 millions de livres sterling, mais ce n’est pas le modèle de Man City de payer cette somme pour un joueur qui est au sommet de sa carrière mais qui a eu des problèmes de blessures.

«Daniel Levy a la réputation d’être un négociateur aussi dur mais Gareth Bale voulait partir et est parti, Dimitar Berbatov voulait partir et est parti, Michael Carrick voulait partir et est parti, Luka Modric voulait partir et est parti. Tous ceux qui veulent quitter Tottenham partent, c’est ce que je dis!

Bale et Modric ont rejoint le Real Madrid après avoir quitté les Spurs

Kane a un contrat aux Spurs jusqu’en 2024, mais le co-meilleur buteur de la Premier League cette saison serait frustré par le manque de succès au club.

L’attaquant n’a pas encore remporté de trophée au niveau du club et a qualifié la saison de “ décevante ” le mois dernier après le limogeage de Mourinho quelques jours avant la finale de la Coupe Carabao.

Avec 165 buts en Premier League en 243 matchs, la décision de rester en Angleterre signifie qu’il pourrait bien rattraper Alan Shearer sur 260, avec un lien avec Pep Guardiola attendu dans un avenir pas si lointain.

“Je ne vois vraiment aucun autre résultat maintenant quand les gens de Kane l’ont rendu si public qu’il veut partir”, a poursuivi Crook. «La puissance du joueur l’emportera ici.

Le capitaine anglais aurait parlé à des collègues internationaux de son déménagement de Londres

«Je pense qu’il finira probablement à Man City. Manchester United est une autre destination possible.

«Je sais qu’il a parlé de devoir international aux joueurs de ces deux clubs au sujet de leur déménagement dans le Nord-Ouest. C’est à quel point il est sérieux au sujet de cette décision.

«Cela dépendra en fin de compte de la somme d’argent que Daniel Levy peut gagner dans l’un de ces deux clubs. Je ferais de Man City le favori.