Harry Kane réagit après avoir été remplacé lors du tirage au sort de l’Angleterre contre l’Écosse à l’Euro 2020

Harry Kane a été remplacé alors que l’Angleterre boitait pour un match nul et vierge contre l’Écosse (. via .)

Harry Kane insiste sur le fait qu’il acceptera la décision de Gareth Southgate de le remplacer lors du match nul et vierge de l’Angleterre contre l’Écosse vendredi soir.

Les Three Lions ont eu du mal à se créer des occasions nettes à Wembley et les deux équipes ont fini par se contenter d’un point dans le groupe D.

Kane, quant à lui, a regardé le rythme tout au long du match et a finalement été remplacé par Marcus Rashford à la 74e minute.

L’Angleterre, qui a été huée hors du terrain par ses supporters à plein temps, doit désormais battre la République tchèque lors de son dernier match mardi prochain pour terminer en tête du groupe D.

Interrogé sur son remplacement en seconde période, Kane a déclaré à ITV: “Écoutez, cela fait partie du jeu.

« Le manager prendra les décisions qui sont les meilleures pour l’équipe. S’il a estimé que c’était la bonne décision, il suffit parfois de la prendre. C’est comme ça.



Harry Kane n’a pas eu d’impact à Wembley lors du deuxième match du groupe D de l’Angleterre (EPA)

«Je pense que c’était juste un match difficile. L’Ecosse a très bien défendu, a fait de bons contres aux bons moments quand nous avons eu des occasions.

“C’est le football, nous jouons dans un championnat d’Europe, aucun match ne sera facile et l’Écosse joue pour sa vie dans ce tournoi et vous l’avez vu aujourd’hui.”

Parlant de sa décision de remplacer Kane, Southgate a déclaré: “J’ai juste senti que nous avions besoin de quelques points de plus derrière.

“Nous pensions que Marcus nous donnerait cette énergie, nous devions essayer de remporter la victoire à ce stade, essayer de prendre les décisions comme nous le voyons.”

