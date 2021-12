Harry Kane réagit honnêtement à la décision concernant un défi controversé

Harry Kane a démenti les allégations selon lesquelles il aurait dû être expulsé lors du match nul entre Tottenham Hotspur et Liverpool dimanche.

Il y a eu une controverse lors du match de Premier League lorsque Kane n’a pas été expulsé pour un défi de crampons contre Andy Robertson. Il a écopé d’un carton jaune mais le VAR n’est pas intervenu pour le mettre à niveau.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a estimé que le résultat aurait dû être différent. Il a déclaré par la suite, tout en fulminant contre l’arbitre Paul Tierney, que Kane devrait « définitivement » recevoir un carton rouge.

Cela n’a pas aidé le cas de Tierney que Robertson lui-même ait ensuite été expulsé pour une faute sur Emerson Royal. Cette décision en elle-même était correcte, mais Liverpool ne l’a pas acceptée avec bonté étant donné l’échec du limogeage de Kane plus tôt.

Antonio Conte, quant à lui, n’a pas voulu discuter de l’incident, se concentrer plutôt sur ce que Kane a bien fait ailleurs dans le match.

Et l’attaquant des Spurs lui-même a suggéré que les défis de cette nature font partie intégrante du jeu. Il a le sentiment que la situation a été mal évaluée.

Interrogé par Sky Sports s’il pensait qu’il aurait dû recevoir un carton rouge, Kane a répondu : « Non. Définitivement pas.

« C’était un tacle fort mais je pensais avoir gagné le ballon. Evidemment je ne l’ai pas revu.

« Quand vous jouez contre des équipes de haut niveau et que vous vous battez pour des points, il y aura parfois des tacles puissants. Ils l’ont vérifié et nous continuons.

« Je n’en avais pas envie et Andy sur le terrain a dit: » tu viens de m’attraper le pied « .

« Lorsque vous ralentissez les choses, cela donne l’impression que cela est un peu pire qu’il ne l’est en réalité. C’est pour ça que VAR est là.

Harry Kane a estimé que Tottenham en avait fait assez pour le gagner

Les deux équipes ont dû se contenter d’un point après la fin du match intense 2-2. Mais cela aurait pu être une autre histoire si quelques chances s’étaient présentées.

Kane, qui a marqué son premier but en championnat à domicile de ce qui a été une saison difficile jusqu’à présent, pensait que son équipe aurait pu le gagner.

Il a déclaré : « C’était un grand match auquel participer et je suis sûr que c’était aussi un grand match à regarder. Il y avait beaucoup d’occasions aux deux extrémités. Pour être honnête, nous avions des chances évidentes avec lesquelles nous devions faire mieux.

« Dans l’ensemble, ce fut une bataille difficile contre une très bonne équipe. On passe au suivant maintenant.

«Quand nous menions 1-0, nous avons eu deux occasions nettes. Sonny a essayé d’affronter le gardien et il a fait un grand arrêt de Dele. Si nous marquons les deux, le jeu est clair.

« Vous jouez contre une équipe de haut niveau et vous devez tenter votre chance et nous en avons eu plus qu’assez pour gagner le match. Dans l’ensemble, j’ai trouvé que c’était une excellente performance.

« C’était bien de marquer. Cela fait quelques matchs depuis que j’ai marqué, surtout ici à domicile en Premier League, mais un autre jour, j’aurais pu en prendre quelques autres.

