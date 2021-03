Harry Kane recherché par Man City comme alternative à Erling Haaland, mais Arsène Wenger exhorte l’attaquant à rester à Tottenham grâce aux conseils surprise de l’ancien manager d’Arsenal

L’ancien manager d’Arsenal, Arsene Wenger, a offert un conseil surprise à Harry Kane au milieu des liens avec un déménagement à Manchester City.

City envisagerait de déménager pour la star de Tottenham cet été, mais Wenger a exhorté le meilleur buteur de tous les temps du derby du nord de Londres à RESTER aux Spurs.

L’avenir de Harry Kane à Tottenham est une fois de plus un grand sujet de débat

Man City est à la recherche d’un nouvel attaquant de talisman cet été suite à la confirmation du départ de Sergio Aguero à la fin de la saison après dix ans étincelants au club.

On pense généralement que la machine à buts de 20 ans du Borussia Dortmund, Erling Haaland, est leur cible n ° 1, mais le Times affirme que Pep Guardiola se tournera vers Kane si un accord pour Haaland s’avère trop coûteux.

Bien que plus âgé que Haaland à 27 ans, Kane a bien sûr fait ses preuves en Premier League et a été l’un des buteurs les plus meurtriers d’Angleterre depuis ses débuts en championnat pour les Spurs il y a neuf ans – avec un record de 160 buts en 234 apparitions.

Il a également été récemment affirmé que Kane pourrait envisager son avenir à Tottenham s’ils ne remportaient pas de trophée cette saison – la finale de la Coupe Carabao contre City étant désormais leur seule chance – bien que le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, ait déclaré que l’attaquant lui avait dit qu’il était « très positif. ‘sur son avenir.

Kane a longtemps été considéré comme l’ennemi n ° 1 des fans d’Arsenal. Après avoir été photographié dans un maillot d’Arsenal dans sa jeunesse, il a tourné le dos aux Gunners pour signer pour son rival Tottenham et est maintenant le buteur du record de la rivalité de leur club avec 11 buts.

Kane est le meilleur buteur de la Premier League cette saison, mais les Spurs ont eu une campagne décevante alors qu’ils occupent la sixième place du tableau.

Wenger a révélé son admiration pour Kane et insiste sur le fait qu’il a encore une grande chance de gagner des trophées dans un maillot de Tottenham

Mais cela n’a pas empêché Wenger d’offrir ses conseils au leader convoité, insistant sur le fait qu’il n’a PAS besoin de quitter Tottenham pour réaliser son ambition de remporter les plus grands honneurs.

« Tottenham est dans une position où il peut être ambitieux et nous ne devrions peut-être pas juger uniquement de la situation actuelle », a déclaré le légendaire ancien manager d’Arsenal à beIN Sports.

«Tottenham était en tête du championnat en décembre. Il y a eu quelques fois où ils étaient en tête de la ligue alors que j’étais encore à Arsenal.

«Il est le seul à pouvoir évaluer la situation. Un tel joueur est toujours sollicité par d’autres clubs et doit toujours évaluer sa situation.

«Il était jusqu’à présent un vrai top leader à Tottenham.

«C’est un des meilleurs leaders de l’équipe nationale anglaise. Je respecte hautement son engagement et sa qualité.

«Ce que j’aime aujourd’hui, c’est qu’il pourrait jouer essentiellement en tant que n ° 10 parce que la qualité de ses passes décisives et la vitesse de sa vision, et l’exécution de sa vitesse sur de longues balles sont exceptionnelles.