Harry Kane répond aux critiques concernant l’affichage de la Croatie alors que le capitaine anglais se prépare à affronter l’Écosse lors de l’épreuve de force de l’Euro 2020 à Wembley

Harry Kane a admis qu’il n’était pas à son meilleur lors du match d’ouverture de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre la Croatie.

Raheem Sterling a marqué le seul but du match pour donner aux Three Lions un début de tournoi parfait le week-end dernier.

.

Kane a été étroitement marqué par la défense croate il y a cinq jours

Kane, qui a remplacé Jude Bellingham à huit minutes de la fin, a été critiqué pour son affichage par une partie des fans anglais avec Adrian Durham de talkSPORT qualifiant sa performance d'”étrange”.

Cependant, le capitaine des Three Lions insiste sur le fait qu’il continuera à tout donner pour son pays avant leur affrontement avec l’Écosse vendredi, qui est EN DIRECT sur talkSPORT à partir de 20h.

Il a déclaré à Faye Carruthers de talkSPORT: “Je ne dirais pas que c’était mon plus grand [performance], mais je ne dirais pas que c’était mon pire. La Croatie est une équipe très dure.

« En tant que joueur et attaquant, vous ne serez pas aussi impliqué dans certains matchs que d’autres.

.

Kane espère ouvrir son compte de buteur contre l’Ecosse

« J’ai toujours l’impression d’essayer d’aider l’équipe, que ce soit avec ou sans ballon. C’est ce que j’essaierai de faire demain soir.

«Chaque match change votre façon de jouer en fonction de la configuration de l’autre équipe, donc au fur et à mesure que le match se poursuit demain, je vais évaluer cela et voir où je peux aider mon équipe.

“S’il descend profondément ou reste élevé, j’essaierai de le faire.”

L’Angleterre se qualifiera pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 si elle bat l’Écosse à Wembley.

L’Italie et la Belgique sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, mais Kane ne regarde pas trop loin.

Il a déclaré : « De notre point de vue, ce sera génial, nous savons qu’il ne faut pas trop s’emballer.

.

La Belgique a suivi les traces de l’Italie en se qualifiant pour les huitièmes de finale

« Ce n’est que le début d’un tournoi majeur. Nous savons qu’il y a un long chemin jusqu’à la fin.

« Notre premier objectif était de nous qualifier [for the knockout stages] et nous qualifier dès que possible et nous avons une chance de le faire demain.

« L’Italie et la Belgique ont bien commencé le tournoi. Nous sommes concentrés sur nous et contrôlons ce que nous pouvons contrôler.