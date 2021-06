Harry Kane répond aux discussions sur le transfert de Man City alors que l’attaquant de 100 millions de livres sterling insiste sur le fait que son seul objectif est la campagne anglaise pour l’Euro 2020

in

Harry Kane dit qu’il n’a pas été en contact avec Tottenham concernant son avenir.

La semaine dernière, Man City aurait soumis une offre de 100 millions de livres sterling aux Spurs pour les services du capitaine anglais.

Kane a remporté le Soulier d’or de la Premier League avec 23 buts la saison dernière

Kane, qui n’a pas encore marqué pour l’Angleterre à l’Euro 2020, a 236 buts pour Tottenham, mais n’a pas encore remporté l’argenterie dans le nord de Londres.

Et le joueur de 27 ans insiste sur le fait que son seul objectif en ce moment est l’Angleterre, qui affrontera l’Allemagne dans un match alléchant des huitièmes de finale mardi.

Kane a déclaré: «Pour être honnête, j’ai l’impression que lorsque je repars avec l’Angleterre, je suis entièrement concentré sur l’Angleterre.

« Mon frère est mon agent, mais la seule fois où j’ai vraiment parlé à mon frère au cours des dernières semaines, c’est : ‘Bonne chance, gagnons et emmenons l’Angleterre jusqu’au bout’.

“Après les matchs, je demanderai à l’un des kinés du club de vérifier, de s’assurer que tout va bien, donc mais à part ça, pas vraiment [any contact].

«J’ai des messages de bonne chance et des choses comme ça, mais rien à voir avec les trucs personnels avec le club vraiment.

« Donc, ça ne me dérange pas vraiment pour le bruit extérieur.

Kane a du mal à reproduire sa forme de club pour son pays

“Quand je suis ici, je suis avec les garçons, j’essaie d’aider les garçons, d’être un leader dans l’équipe, j’ai besoin d’apprendre à connaître les garçons, de voir ce qui fait vibrer certains joueurs, et les plus jeunes, de les aider .

« J’ai donc l’impression d’avoir assez dans mon assiette pour m’inquiéter de quoi que ce soit en dehors de l’Angleterre.

“C’est là où j’en suis, et bien sûr j’ai l’impression que c’est l’un d’entre eux où si vous ne marquez pas en tant qu’attaquant, les gens recherchent chaque petit angle pourquoi vous ne marquez pas et c’est probablement le cas dans ce tournoi donc loin, mais comme je l’ai dit, tant que je suis concentré, j’ai la confiance en moi que j’ai, je ne m’inquiète pour personne d’autre.

« Si je suis totalement honnête, je ne lis vraiment rien, aucun média.

« La chose la plus importante concerne nous en tant que groupe et nous en tant que personnel et en tant que nation.

« Quand vous êtes dans ces modes de tournoi, il est parfois facile de se laisser emporter par d’autres trucs, mais l’expérience que j’ai eue lors des derniers tournois, c’est juste de se concentrer sur cela et de faire ce que vous pouvez sur le moment et de ne laisser aucun regret. . “