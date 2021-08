Harry Kane RESTER à Tottenham, la candidature du Real Madrid à Mbappe rejetée, Ronaldo “poussant pour le déménagement de Man City”, Man United mène la course Haaland, Edu “au bord du gouffre” à Arsenal

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles sur le football, des rumeurs et des potins sur les transferts du monde entier.

Harry Kane a déclaré qu’il RESTERAIT à Tottenham, après avoir été poursuivi par Manchester City – une nouvelle qui ravira les fans des Spurs.

Cependant, il pourrait encore y avoir d’énormes transferts à effectuer avant la fermeture de la fenêtre de transfert, Kylian Mbappe semblant se rapprocher d’une sortie du Paris Saint-Germain.

Le Real Madrid a fait 160 millions d’euros [£137m] offre pour le vainqueur de la Coupe du monde de France – et Mbappe a dit au PSG qu’il voulait y aller.

Chelsea pourrait également éclabousser à nouveau pour signer le défenseur de Séville Jules Kounde et il y a des informations en Allemagne selon lesquelles Erling Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund plus tôt que prévu – et Manchester United mène la course pour sa signature.

Pendant ce temps, après avoir dépensé plus de 300 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs en deux ans, on prétend qu’Edu est au bord du gouffre à Arsenal.

