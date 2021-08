Harry Kane restera à Tottenham Hotspur malgré l’intérêt de Manchester City

in

Harry Kane restera à Tottenham Hotspur cet été, a confirmé le joueur lui-même, malgré le vif intérêt des champions en titre de la Premier League, Manchester City.

Harry Kane restera à Tottenham cet été

Joueur de classe mondiale qui a fait l’objet d’un vif intérêt

Jouant toujours pour son club d’enfance, Kane est devenu une légende à Tottenham Hotspur.

Le joueur de 28 ans est une figure régulière des Spurs depuis la saison 2014/15 et est depuis devenu un joueur mondialement reconnu comme une star. La contribution de Kane à l’équipe du nord de Londres a été incommensurable, les menant à une finale de Ligue des champions en 2019 et à une deuxième place en Premier League lors de la campagne 2016/17. Son séjour au Tottenham Hotspur Stadium a cependant manqué une chose : des trophées.

Bien qu’ils soient l’un des “Big Six” traditionnels dans l’élite du football anglais, les Spurs sont connus pour ne pas avoir remporté de trophée depuis plus d’une décennie. Bien qu’il soit passé si près, Kane n’a jamais réussi à faire pencher la balance en sa faveur, perdant toujours à la mort. Même avec son compatriote attaquant Son Heung-Min, quelqu’un avec qui Kane a formé un partenariat formidable, jouant pour le club, les Spurs n’ont pas réussi à remporter un seul trophée depuis leur victoire en finale de la Coupe de la Ligue 2008.

Naturellement, il allait y avoir des questions sur l’avenir d’un attaquant de classe mondiale qui y joue encore.

Manchester City s’est intéressé au capitaine anglais tout l’été, avec des rumeurs sans fin le liant aux Citizens. L’équipe de Pep Guardiola est l’une des, sinon la meilleure, au monde, et l’ajout d’un attaquant de premier plan rendrait l’équipe de Manchester presque injouable.

Cependant, il est maintenant apparu que Kane resterait à Londres dans un avenir prévisible.

L’Anglais a posté sur ses comptes Twitter et Instagram : “Je resterai à Tottenham cet été et je me concentrerai à 100% sur le succès de l’équipe”.

Photo principale

Intégrer à partir de .