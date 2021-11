Harry Kane réussit un triplé et établit un record alors que l’Angleterre écarte l’Albanie

Harry Kane est devenu le meilleur buteur de tous les temps pour l’Angleterre lors de matches de compétition pour aider son pays à faire un grand pas vers la qualification pour la Coupe du monde avec un score de 5-0. vaincre l’Albanie.

Kane a marqué un triplé parfait en plus des buts de Harry Maguire et Jordan Henderson dans une première mi-temps passionnante pour mettre l’Angleterre sur la voie de la victoire. Le score n’a pas changé en seconde période mais le résultat était déjà catégorique.

Le match a été intense physiquement dès le début, les joueurs de chaque côté ressentant la force des défis dès le début. Raheem Sterling a été victime d’une collision alors qu’il dribble dans la surface, par exemple, mais l’arbitre n’a pas jugé que c’était une faute.

L’Angleterre n’a pas mis trop de temps à prendre l’avantage, après neuf minutes. Sur un coup franc, Reece James a frappé un centre de la droite, que Harry Maguire a rencontré pour planter sa tête.

L’Angleterre avait de bonnes chances de doubler son avance presque instantanément, lorsque Phil Foden a dribblé vers le bord de la surface avant de couper un tir hors cadre.

À l’autre bout, Kyle Walker a dû pousser un énorme soupir de soulagement après avoir égaré un backpass sur le chemin d’un attaquant albanais. Jordan Pickford est venu à la rescousse, niant Myrto Uzuni en tête-à-tête.

Après tout, ce serait l’Angleterre qui marquerait le prochain but. Alors que le premier match a été marqué par un Harry, le second a été marqué par un autre. Kane a dirigé un centre de Jordan Henderson depuis la signature.

Les rôles ont été inversés pour le but numéro trois alors que Kane mettait en place Henderson après un va-et-vient. Le capitaine de Liverpool a placé le ballon dans le coin inférieur avec une finition du pied gauche.

Ensuite, Kane a porté le score à 4-0 après seulement 33 minutes. Sterling a récupéré une passe albanaise lâche avant de mettre en place son skipper, qui a réussi le piège du hors-jeu avant de se replier sous un angle serré avec sa botte gauche. Ce faisant, il est devenu le meilleur buteur de tous les temps de l’Angleterre dans les matchs de compétition, bien qu’il poursuive toujours le record global.

Une chance pour le triplé est venue de l’autre côté du terrain, quand il a volé avec son pied droit mais l’a tiré de peu au large.

Sa prochaine opportunité est venue après que Foden ait renvoyé le ballon à James, dont le centre de Kane a décollé de la tête.

Il a complété le triplé avec un style époustouflant juste avant la mi-temps lorsqu’il s’est converti de manière acrobatique avec un puissant coup de pied de bicyclette après un virage.

Ah Harry ! Arrête ça! ?? Un triplé parfait pour le capitaine de @England et quelle façon de le couronner ⚽️⚽️⚽️#ITVFootball pic.twitter.com/y6S18zRPP3 – ITV Football (@itvfootball) 12 novembre 2021

Il a réalisé un triplé parfait, ayant marqué de la tête, du pied gauche et du pied droit.

Smith Rowe fait ses débuts dans une seconde mi-temps tranquille

L’Albanie, déjà contrainte à deux changements avant la pause en raison de blessures, a effectué deux autres changements à la mi-temps.

Ils avaient la première occasion de la seconde mi-temps, mais un tir de l’extérieur de la surface de Sokol Cikalleshi était confortable pour Pickford.

Mais l’Angleterre est restée largement en contrôle de la possession, même s’il y avait moins besoin d’intensité à ce stade.

Gareth Southgate en a donc profité pour apporter quelques modifications. Il a retiré Kane juste après l’heure de jeu pour Tammy Abraham et a remplacé Foden et Kalvin Phillips par Jack Grealish et Jude Bellingham respectivement.

Le tempo était nettement inférieur et l’Angleterre a ensuite effectué ses derniers changements. Trent Alexander-Arnold a remplacé James et Emile Smith Rowe a fait ses débuts internationaux à la place de Sterling.

Seules des demi-occasions ont suivi, mais peu importait l’Angleterre, qui avait déjà obtenu un gros résultat.

L’Angleterre n’a plus qu’à éviter la défaite à Saint-Marin lundi pour atteindre la Coupe du monde 2022.

