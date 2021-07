Harry Kane révèle la conversation de Christian Eriksen après un arrêt cardiaque et fait l’éloge du Danemark avant le choc des demi-finales de l’Euro 2020 en Angleterre

in

Harry Kane dit qu’il est en contact avec Christian Eriksen depuis que son ancien coéquipier de Tottenham a subi un arrêt cardiaque.

Le meneur de jeu de l’Inter Milan s’est effondré sur le terrain lors de l’ouverture du Danemark à l’Euro 2020 avec la Finlande le mois dernier.

Eriksen se remet maintenant d’un arrêt cardiaque

L’homme de 29 ans est depuis sorti de l’hôpital et se remet de cette épreuve effrayante.

Il a même été photographié posant avec un fan la semaine dernière alors qu’il poursuivait sa rééducation.

Kane a souhaité à Eriksen bien avant le choc de la demi-finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et le Danemark mercredi, qui est EN DIRECT sur talkSPORT à partir de 20h.

S’adressant à talkSPORTs Faye Carruthers, il a déclaré: «Je lui ai parlé après ce qui lui est arrivé et je lui ai souhaité bonne chance. Il m’a envoyé un petit message pour me dire qu’il allait bien.

«Je l’ai en quelque sorte laissé seul. Cela a été une montagne russe émotionnelle non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille.

« Je suis sûr qu’il m’encouragera mercredi, et à juste titre. Il soutiendra son pays jusqu’au bout.

Kane et Eriksen ont été coéquipiers de Tottenham pendant six ans et demi

«Nous savons que cela a uni le Danemark en tant qu’équipe et les a poussés à être là où ils sont maintenant. On ne peut pas trop se concentrer là-dessus. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et sur ce que nous pouvons faire.

« Quoi qu’il arrive, j’espère voir Chris bientôt et être en contact avec lui bientôt. Le plus important, c’est qu’il va bien.

Le Danemark a battu la Russie, le Pays de Galles et plus récemment la République tchèque pour atteindre les quatre derniers de l’Euro 2020.

Et bien que l’Angleterre soit un grand favori pour battre le Danemark et participer à une toute première finale de championnat d’Europe, Kane refuse de prendre ses adversaires à la légère.

Il a déclaré : « C’est une grande équipe et une équipe qui peut également changer de formation pendant le match, selon la façon dont nous nous préparons.

“C’est une bonne équipe structurée et ils ont de bons joueurs individuels. Ils sont difficiles à briser et n’encaissent pas beaucoup de buts.

Le Danemark a été le paquet surprise de l’Euro 2020 jusqu’à présent

« Nous savons que ce sera un match très difficile, mais nous savons aussi qu’il y a des domaines que nous pouvons exploiter et peut-être avoir du succès.

« En fin de compte, c’est à nous de décider. Si nous jouons au mieux de nos capacités, physiquement, mentalement et techniquement, alors nous devrions en avoir assez pour gagner le match.

“Comme nous le savons dans les grands tournois, dans les grands matchs, ce sont les marges fines qui peuvent décider du jeu.”

