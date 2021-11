Harry Kane révèle le maillot le plus précieux alors que la star de Tottenham et de l’Angleterre jette du poids derrière le maillot de football vendredi

Harry Kane n’a pas besoin d’excuse pour porter un maillot de football au travail. Heureusement pour lui, c’est son vrai travail.

Mais pour nous autres, ce vendredi est un moment magique et unique. Les maillots de football au bureau sont non seulement autorisés, mais fortement encouragés.

Kane a un certain nombre de chemises qu’il chérit à la maison

C’est parce que le 19 novembre est Football Shirt Friday : une journée conçue pour sensibiliser le public au cancer de l’intestin au profit de la fondation Bobby Moore.

C’est une cause brillante et, ici à talkSPORT, nous la soutenons.

La star de Tottenham et de l’Angleterre Kane aussi. Il nous a dit : « C’est une excellente occasion pour tout le monde de se réunir. Nous savons tous à quel point les amis et la famille peuvent être compétitifs avec le football, en soutenant différentes équipes. Avec cette cause, lutter contre le cancer de l’intestin, tout est réuni.

« La plupart des gens porteront un maillot de football, qu’il soit neuf ou ancien. Le simple fait de le porter au travail, de rassembler les gens, j’espère que cela aidera les gens à faire un don et attirera plus d’attention sur une cause bien nécessaire.

Kane discutait avec Darren Bent, qui a également joué pour les Spurs et les Three Lions, mais aucun de ces clubs n’a fourni à l’actuel capitaine anglais son maillot le plus cher.

Cet honneur appartient à Leyton Orient, que Kane parraine ces jours-ci après avoir fait ses débuts professionnels à l’adolescence.

Twitter : @HKane

Kane a un partenariat avec Leyton Orient – ​​le club où il a passé une saison en prêt au début de sa carrière

Il a ajouté : « Mon premier maillot professionnel en tant que joueur était un maillot Leyton Orient. Je me souviens que nous avons joué à Rochdale à l’extérieur. J’avais 17 ans.

«Pour moi, ce sentiment d’être un professionnel en sortant, je pense que j’ai joué 15 minutes à la fin. Et je m’en souviens encore aujourd’hui car c’était un grand moment de ma carrière.

« J’ai gardé cette chemise. J’essaie de garder ceux qui ont un peu de sens derrière eux. C’était un grand moment.

« Je rêvais d’être un footballeur professionnel en grandissant, vous rêvez évidemment de jouer pour l’Angleterre, mais ce premier match est un sentiment assez spécial.

«Il s’est passé beaucoup de choses depuis, mais ce premier départ, personne ne peut vous l’enlever, peu importe le nombre de matchs auxquels vous jouez ou ne jouez pas par la suite.

Kane a tout le temps de battre le record de Rooney

« J’ai fait ce que j’avais l’intention d’accomplir à ce moment-là et j’aurai toujours ce maillot. »

Cependant, s’il casse le total des buts de Wayne Rooney pour l’Angleterre, ce maillot sera sans aucun doute proche.

Kane n’est actuellement qu’à cinq du record de Rooney de 53, et étant donné que l’homme des Spurs en a marqué sept lors de ses deux dernières apparitions internationales, cela ne pourrait pas être plus inévitable.

Il a déclaré : « J’adorerais évidemment battre ce record, il se rapproche de plus en plus maintenant. Si cela se produit, cette chemise sera vraiment spéciale.

« Être le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre serait un exploit incroyable, une chose à laquelle je n’avais même pas pensé quand j’ai commencé ma carrière.

« Ça va monter dans la maison, c’est sûr, je vais faire signer celui-là par les gars. »