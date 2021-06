Harry Kane ‘sans voix’ et Declan Rice ont la chair de poule alors que les fans anglais deviennent fous en chantant ‘Three Lions’ et ‘Sweet Caroline’, rêvant de la gloire de l’Euro 2020 après une victoire historique sur l’Allemagne

in

Il va y avoir des maux de tête demain matin.

L’Angleterre a rendu la nation folle en battant l’Allemagne 2-0 après des années de blessures, vengeant l’Euro ’96 et suscitant de très réels espoirs d’un premier succès dans un tournoi majeur depuis 1966.

L’Angleterre fera la fête ce soir

Lors d’une soirée magique, Raheem Sterling et Harry Kane ont frappé au cours des 15 dernières minutes, de part et d’autre d’un horrible raté de Thomas Muller, pour enflammer le délire à Wembley et à travers le pays.

“Trois lions” a sonné autour du sol, tout comme il y a 25 ans, et les joueurs ont profité de l’occasion alors que la foule a chanté “Sweet Caroline”, dans des scènes sûrement reproduites de haut en bas du pays.

Pour le capitaine Kane, qui a finalement ouvert son compte au tournoi en reprenant le centre de Jack Grealish, ce fut le moment le plus spécial de sa carrière.

.

Quelle soirée pour les fans anglais

.

Ils s’en souviendront pendant des années

L’attaquant de Tottenham a déclaré à talkSPORT: “C’est difficile à résumer. J’étais sans voix après le match. C’est juste une journée incroyable pour nous en tant qu’équipe et nous en tant que nation.

« Cela a été une période difficile pour tout le monde, les 18 derniers mois, alors savoir que nous avons mis un sourire sur pas mal de visages aujourd’hui est spécial.

“C’est un jour que nous n’oublierons jamais, mais nous sommes aussi un groupe avec de grandes attentes et de grandes visions, nous ne pouvons donc pas nous laisser emporter.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà ressenti quelque chose comme ça dans le football, il a ajouté : « Non ! Ce moment, marquer, voir les fans, voir mes amis et ma famille, c’est exactement ce dont vous rêvez quand vous êtes enfant. Jouer dans un maillot anglais à Wembley dans un match à élimination directe contre une équipe comme l’Allemagne.

“Quand ce ballon a touché le fond du filet, c’était spécial.”

.

Kane a enfin marqué son premier but à l’Euro 2020

Le milieu de terrain anglais Declan Rice a fait écho à ces réflexions, célébrant la tranche d’histoire qu’il a créée aux côtés de ses jeunes coéquipiers.

Rice a déclaré à talkSPORT: «Je suis extatique, tout ce que nous avons travaillé cette semaine, à un homme que nous étions exceptionnels.

«Nous ne sortions jamais de ce terrain aujourd’hui sans gagner ce match de football, pas du tout. Nous ne rentrions pas à la maison ce soir.

« Cette mentalité, ce désir, cette unité que nous avons est vraiment spécial et nous allons continuer à avancer.

« Tout le monde était si bon aujourd’hui, je ne peux pas parler assez fort. Nous venons de créer un peu d’histoire.

Soudain, ce match nul 0-0 contre l’Écosse ressemble à une année différente, mais Rice n’a pas oublié les critiques de l’Angleterre.

.

La nation a poussé un cri collectif à temps plein

“Tant de gens nous ont radiés après le match contre l’Écosse”, a-t-il déclaré. « Tout le monde disait : ‘L’Angleterre ne peut aller nulle part, elle n’a pas marqué assez de buts’.

«En tant que joueurs, vous gardez ces commentaires au fond de votre esprit et vous voulez prouver que les gens ont tort.

« Nous n’avons pas encore encaissé de but. Nous nous battons et nous continuerons d’essayer d’atteindre la finale.

Pour y arriver, l’Angleterre devra battre la Suède ou l’Ukraine en quart de finale samedi, puis la République tchèque ou le Danemark en demi-finale.

Et la perspective d’un premier triomphe depuis 1966 fait picoter Rice.

“Ça me donne la chair de poule [thinking about winning it],” il a dit.

« Nous voulons faire cela et devenir la première équipe depuis 1966. Nous savons que nous avons la qualité dans le vestiaire. Pour un homme, nous savons que nous pouvons battre n’importe qui à notre époque.