Harry Kane s’attend à s’améliorer sous Antonio Conte alors que la star de Tottenham s’ouvre sur une mauvaise forme et insiste sur le fait qu’un rôle plus profond n’est pas un problème

Harry Kane s’est ouvert sur sa mauvaise forme à Tottenham et s’attend à ce que les choses s’améliorent sous Antonio Conte.

La star des Spurs, 28 ans, souffre d’une saison sèche sans précédent devant le but, ne marquant qu’une seule fois en dix matches de Premier League.

.

Kane n’est pas trop stressé par sa forme à Tottenham

Conte a été nommé nouveau manager de Tottenham la semaine dernière, après le limogeage de Nuno Espirito Santo après seulement quatre mois, et arrive avec une réputation de vainqueur.

Sous Nuno, beaucoup pensaient que Kane jouait trop loin de la surface adverse, malgré le succès dans un rôle plus profond sous Jose Mourinho, en tête des charts pour les buts et les passes décisives la saison dernière.

Et bien qu’il pense que sa forme n’a rien à voir avec la tactique, Kane s’attend à jouer plus haut sur le terrain sous le patron de l’Angleterre Gareth Southgate et le manager des Spurs Conte pour le reste de cette saison.

Avant le match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Albanie vendredi, Kane a déclaré à talkSPORT: « C’est bien de développer différentes parties de votre jeu et, l’année dernière, il s’agissait en grande partie de tomber dans ces espaces et de créer beaucoup plus d’occasions. J’obtenais toujours les buts aussi.

«Avec ces managers, il s’agira de jouer plus haut sur le terrain, de tenir un peu plus le ballon, d’entrer un peu plus dans la surface.

.

Conte a vu son équipe de Tottenham faire match nul 0-0 lors de sa première sortie en Premier League

«Mais je suis quelqu’un que je ressens, quel que soit mon jeu, que je descende profondément ou que je reste haut, je suis toujours quelqu’un qui marquera des buts, en arrivant aux bons endroits au bon moment.

« Je suis ravi de travailler avec Conte, il a travaillé avec certains des meilleurs attaquants du monde et les a définitivement améliorés, alors j’espère que nous pourrons faire de même. »

Kane, qui s’est vu refuser un déménagement à Manchester City au cours de l’été, refuse de blâmer les périodes de gestion turbulentes des Spurs pour sa mauvaise forme.

Interrogé sur le découpage et le changement affectant ses performances, il a déclaré: «Je ne pense pas. Bien sûr, il faut s’habituer aux différents managers, voir comment ils travaillent, comment ils s’entraînent, apprendre à les connaître personnellement.

«Je suppose que cela prend un peu de temps pour s’y habituer. Mais le type de joueur que je suis, je travaille toujours dur et je m’entraîne dur, je veux toujours m’améliorer. Le nouveau manager qui arrive a pour objectif d’améliorer les joueurs.

« Je suis sûr que nous aurons une excellente relation. J’ai hâte de le connaître davantage et de travailler davantage avec lui.

.

Kane a parfois regardé l’ombre de lui-même cette saison

« J’espère que nous pourrons commencer à changer les choses rapidement pour l’équipe et commencer à obtenir de meilleurs résultats. »

Et le capitaine anglais se porte fort pour sortir tôt ou tard de la mini-crise.

« En termes de club, évidemment, la saison a été mouvementée, probablement plus de déception que ce à quoi nous sommes habitués », a-t-il déclaré.

« Un nouveau manager et maintenant un autre nouveau manager. Ma forme personnelle n’a pas été aussi bonne qu’elle l’a été ces dernières années à ce stade de la saison.

« Mais dans l’ensemble, quelque chose à apprendre et à quoi s’adapter. Chaque saison, vous trouvez un nouveau défi. C’est ce que j’ai trouvé dans ma carrière jusqu’à présent.

« Il s’agit de la façon dont vous le gérez et y faites face. Ma méthode est de garder la tête baissée et de travailler dur.

« D’un point de vue personnel, je sais que les buts sont là et il s’agit simplement de prendre des risques quand ils arrivent. »