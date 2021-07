Harry Kane se réveille alors que les fans anglais chantent “Sweet Caroline” après la victoire de l’Euro 2020 contre l’Allemagne

Harry Kane a marqué le deuxième but de l’Angleterre lors d’une impressionnante victoire 2-0 contre l’Allemagne (Photo: .)

Un Harry Kane ému a dû retenir ses larmes alors que les supporters anglais ont crié “Sweet Caroline” après que l’équipe a remporté une victoire 2-0 sur l’Allemagne pour atteindre les quarts de finale de l’Euro 2020.

Une paire de frappes bien travaillées de Raheem Sterling et Harry Kane dans les 15 dernières minutes a donné aux Three Lions une victoire méritée devant plus de 40 000 fans bruyants entassés dans les tribunes sous l’arche de Wembley.

Les hommes de Gareth Southgate affronteront l’Ukraine pour une place en demi-finale du tournoi de cet été ce samedi au Stadio Olimpico de Rome.

Gabriel Clarke d’ITV Sport a attrapé le buteur et capitaine de l’Angleterre Kane pour une conversation peu de temps après le coup de sifflet final et le vainqueur du Golden Boot de la Coupe du monde 2018 a semblé remonter le moral alors qu’il s’arrêtait pour s’imprégner de l’atmosphère d’un Wembley à bascule.

Les performances de l’attaquant de Tottenham ont été scrutées de près à travers les championnats et il était naturellement à court de mots après avoir mené son équipe au tour suivant.

“Je suis sans voix, je ne sais pas quoi dire”, a déclaré Kane.

«Une journée incroyable, incroyable, un jeu incroyable. La performance était au top, une autre feuille blanche mais nous y retournons car nous n’avons encore rien fait.

“Nous l’apprécions, mais nous avons un autre gros match samedi et préparons-nous pour cela.”



Sterling a sorti l’impasse pour marquer son troisième but de l’Euro (Photo: .)

En affirmant que Southgate avait été “prudent” avec sa sélection d’équipe, Kane a répondu: “Je pense que c’était vraiment le contraire! Nous voulions vraiment jouer homme pour homme, leur apporter le jeu, appuyer le plus haut possible.

«Je pense que dans les 10 premières minutes, nous étions un peu dans et hors, nous ne savions pas s’il fallait y aller, mais nous l’avons contrôlé une fois que nous avons pris pied dans le match.

«Ces gros matchs sont de belles marges, le premier but est tellement important. Raz [Sterling] encore une fois, brillant par Raz et c’était incroyable de le terminer.



L’équipe de Southgate affrontera l’Ukraine au prochain tour (Photo: .)

Seuls Cristiano Ronaldo (5), Patrik Schick (4), Karim Benzema (4) et Emil Forsberg (4) ont marqué plus de buts que Sterling (3) lors du tournoi et Kane ne tarit pas d’éloges sur l’attaquant de Manchester City.

‘Quel joueur, quel personnage. C’est un grand leader dans cette équipe. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point il a une voix dans cette équipe », a ajouté l’attaquant des Spurs.

«Nous restons tous ensemble. Que Raz marque des buts ou ne marque pas de buts, nous avons un plan dans notre tête pour savoir où nous voulons aller.

« Ce ne sont pas seulement les joueurs qui jouent ; le banc, les personnes qui ne font pas partie de l’équipe, le personnel. Nous avons une vision de l’endroit où nous voulons être et nous sommes sur la bonne voie.

«Nous avons encore un long chemin à parcourir. Normalement, neuf fois sur dix, [Thomas] Muller marquerait sa chance mais c’était en notre faveur aujourd’hui.

« Nous avons encore trois matchs et nous voulons gagner ce trophée. Samedi, ce ne sera pas un match facile, nous devons donc essayer de passer aussi rapidement que possible à celui-là.’

Plus : Football



Sur sa tête à la 86e minute, Kane a poursuivi: “J’ai toujours dit que j’adorais marquer des buts. C’est l’un des meilleurs sentiments au monde.

«Il ne s’agit pas de combien de fois vous manquez, il s’agit toujours de la suivante, d’être prêt pour la prochaine.

“J’étais resté prêt, Jack a mis un bon ballon et j’ai pu le finir.”

