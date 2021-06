Harry Kane se sent mieux maintenant qu’à la Coupe du monde 2018, alors que le capitaine anglais insiste sur le fait qu’il ne pense pas à l’avenir de Tottenham et se concentre sur la gloire de l’Euro 2020

Harry Kane pense qu’il est un meilleur joueur que lorsqu’il a remporté le Soulier d’or à la Coupe du monde 2018, car il a rejeté les critiques sur sa performance lors du match d’ouverture du Championnat d’Europe.

Le capitaine des Three Lions a été remplacé par Jude Bellingham à huit minutes de la victoire contre la Croatie lors de la victoire 1-0 du Groupe D dimanche après avoir été calme tout au long.

GETTY

Kane reste confiant alors que l’Angleterre se prépare à affronter l’Ecosse

Il y a eu un examen minutieux de sa performance dans ce match, mais cela n’affectera pas le joueur de 27 ans, qui se dirige vers le match de vendredi contre l’Écosse à Wembley en pleine confiance.

Kane a marqué six fois lors de la Coupe du monde en Russie il y a trois ans et s’attend à ce que les buts affluent à nouveau pour lui cet été.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se comparait maintenant à 2018, lorsque l’Angleterre a atteint les demi-finales, il a déclaré : « J’ai beaucoup plus d’expérience, ma compréhension du jeu est bien meilleure.

« J’ai l’impression que je sais mieux quand plonger profondément, quand courir derrière en utilisant cela à mon avantage. Ce n’est pas si facile pour les défenseurs – parfois ils ne savent pas s’ils doivent faire tout le chemin ou rester en arrière et vous l’avez vu cette saison au niveau du club. Cela a bien fonctionné.

«Je suis un joueur qui prend chaque match différemment. J’évaluerai le jeu au fur et à mesure que je joue et je verrai ce qui fonctionnera le mieux pour l’équipe et comment je peux aider le plus l’équipe.

«Mais c’est sûr, au cours des dernières années, je suis définitivement devenu un meilleur joueur et j’espère que je continuerai à le faire au cours des trois prochaines années également. C’était fantastique de remporter le Soulier d’or en Coupe du monde, mais c’était il y a trois ans maintenant.

« Je prends confiance en cela, sachant que je l’ai fait sur la plus grande scène. [Scotland] match, je ne suis pas un attaquant qui s’emballe trop si je marque deux ou trois ou si je ne marque pas pendant quelques matchs.

.

Kane espère ouvrir son compte de buteur pour l’Euro 2020 contre l’Ecosse

Il y a eu des spéculations sur l’endroit où Kane exercera son métier la saison prochaine tandis que la chasse prolongée de Tottenham pour un nouveau manager a également été quelque chose que l’attaquant insiste sur le fait qu’il n’a pas pensé à lui.

“C’est très rare d’avoir un tournoi à domicile et pour moi personnellement, c’est aussi proche que possible”, a-t-il déclaré.

« Nous devons essayer d’utiliser cela à notre avantage autant que possible. C’est tout ce sur quoi je me concentre.

L’Angleterre réservera sa place dans les huitièmes de finale avec une victoire sur l’Écosse et Kane dit qu’il doit au moins égaler sa participation en demi-finale à la Coupe du monde il y a trois ans pour éviter toute déception.

“Je pense que c’est le but”, a-t-il déclaré.

« Si nous ne parvenions pas à une demi-finale, nous serions tous déçus en tant que joueurs, en tant que pays et aussi en tant que staff.

«Je pense que nous avons avancé dans la bonne direction au cours des trois ou quatre dernières années, donc la prochaine étape est d’aller plus loin, au moins, et d’essayer d’entrer dans cette finale et, espérons-le, de la gagner.

«Je pense que nous devons tous croire que nous pouvons gagner. C’est la raison pour laquelle nous participons à cette compétition pour essayer de la gagner.