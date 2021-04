Harry Kane semble prêt pour City

Harry Kane devrait rester à Tottenham car le club refuserait de l’expédier à un rival de la Premier League.

La machine à buts voudra bientôt remporter des trophées et beaucoup pensent que quitter le club serait le meilleur moyen d’y parvenir.

Avec 160 buts en Premier League, Kane est neuvième des buteurs de tous les temps de la ligue, mais n’a pas une seule pièce d’argenterie à son nom.

.

Harry Kane s’est imposé comme une légende de Tottenham après avoir marqué des buts pour le club depuis 2013

Les clubs du monde entier seront désireux de la signature de l’attaquant vedette, mais avec un prix demandé de 175 millions de livres sterling, beaucoup seront mis à prix.

Pour aggraver les choses pour les acheteurs potentiels, Daniel Levy refuse de vendre Kane à un club de Premier League, selon The Sun, excluant Manchester City.

Selon certaines rumeurs, City chercherait à renforcer ses options d’attaque, Sergio Aguero étant lié à un déménagement à Chelsea lorsque son contrat expirera à la fin de la saison.

.

Aguero devrait quitter Manchester City après 271 apparitions pour le club.

Les citoyens n’ont pas répondu aux attentes avec leurs aspirations en Ligue des champions, et Pep Guardiola considère Kane comme l’attaquant parfait pour son équipe, bien qu’ils aient également été liés à un déménagement pour l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland.

L’attaquant anglais a été en pleine forme cette saison, avec 17 buts et 13 passes décisives en 27 matches de championnat, son partenariat avec Son Heung-Min est l’un des plus meurtriers de tout le football.

Après une défaite humiliante contre le Dinamo Zagreb en Ligue Europa, les hommes de Jose Mourinho semblent prêts pour une autre saison sans trophée.

Des rumeurs selon lesquelles Kane est de plus en plus frustré par le manque de succès et les fans des Spurs peuvent craindre qu’il envisage de quitter bientôt son club d’enfance.

.

Kane et Son sont le partenariat le plus prolifique de Prem

En dehors de la Premier League, le Real Madrid ressemble à un autre club intéressé à le signer, Benzema ayant 33 ans, il serait le remplaçant idéal.

Levy reste cependant fidèle à ses armes, le président est connu pour être difficile à gérer en matière de transferts et n’acceptera rien de moins que sa valeur.

Avec les Euros juste au coin de la rue, Kane aura sûrement son héritage en tête. Beaucoup de gens pensent qu’il ne sera pas considéré comme un grand de tous les temps sans remporter un trophée majeur, et à 27 ans, le temps presse.

