Harry Kane sera condamné à une amende pour ne pas avoir assisté à l’entraînement de pré-saison

02/08/2021 à 20:04 CEST

Comme rapporté par ‘Sky’, l’attaquant de Tottenham aurait dû présenté ce lundi à l’entraînement des Spurs après de courtes vacances après avoir joué l’Eurocup avec l’équipe anglaise, mais finalement Harry Kane ne s’est pas présenté. Selon ‘Sky’, le club a pris le décision d’infliger une amende au joueur pour ne pas s’être présenté à l’entraînement Comme prévu.

Le club est “déçu” des actions de l’attaquant anglais, qui a communiqué Je ne voulais pas continuer avec le club et ne pas se présenter à la formation ainsi qu’un moyen de l’exposer. Mais le club n’a pas l’intention de rendre les choses si faciles et selon le journal anglais, ils ont décidé de lui infliger une amende pour son absence à l’entraînement. milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara Il a également tenu à donner son avis à ce sujet et a déclaré que Kane n’a “absolument aucun pouvoir” pour tenter de quitter le club cet été. Kane est depuis cet été communiquer votre souhait de partir et les offres n’ont pas manqué, Manchester City, Manchester Units et Chelsea Ils s’intéressent au joueur anglais.

Fin juin, Manchester City a fait une offre de 100 millions de livres par le capitaine anglais, mais le joueur est évalué à plus de 120 millions de livres sterling et Tottenham sont prêts à le retenir. Prélèvement, qui a nommé Fabio Paratici nouveau directeur général du club, a déclaré en juin qu’il sympathisait avec les frustrations de Kane mais quoi un accord pourrait être difficile à obtenir.

D’autre part, le président de Manchester City, Khaldoon al moubarak, je précise qu’après la finale de la Ligue des champions de la saison dernière, le club sera “compétitif et agressif” cet été, et entend se renforcer en contribuant “qualité au personnel dans quelques postes clés”, où Kane relèverait de cette idée.