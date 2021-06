Harry Kane sera un joueur différent à l’Euro 2020 après avoir mis fin au “fardeau” des buts de l’Angleterre contre l’Allemagne, déclare Charlie Austin qui s’exclame : “C’est le retour à la maison !”

in

Harry Kane sera un joueur complètement différent pour le reste de l’Euro 2020 après avoir finalement mis fin à son parcours sans but pour l’Angleterre.

L’homme de Tottenham a eu du mal à avoir un impact révélateur jusqu’à présent lors du tournoi, mais a brisé son canard alors qu’il importait vraiment d’aider les Trois Lions à entrer dans l’histoire contre l’Allemagne.

getty

Harry Kane a finalement brisé son canard de l’Euro 2020 avec un but lors de la célèbre victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne

L’équipe de Gareth Southgate a produit une démonstration tactique parfaitement mesurée pour retarder les Allemands et les frapper là où ça fait mal avec deux buts tardifs de Raheem Sterling et Kane.

Sterling était son troisième du tournoi avec la star de Man City portant l’Angleterre dans le département offensif depuis le début de l’Euro.

Kane a terminé la Coupe du monde précédente en tant que vainqueur du Soulier d’or et devait atteindre des sommets similaires cet été, mais a eu du mal pour le service et même des tirs cadrés dans l’équipe pragmatique de Southgate.

Mais il a saisi sa chance contre l’Allemagne, en hochant la tête en fin de seconde pour réserver la place de l’Angleterre en quarts de finale à Rome – où ils affrontent l’Ukraine après avoir battu la Suède après les prolongations mardi soir.

Il y a eu beaucoup de bâtons dirigés vers Kane depuis le début de l’Euro, mais l’attaquant de QPR Charlie Austin pense que le capitaine sera rafraîchi et impatient d’aller dans les huit derniers après avoir cassé son canard.

.

Vous pouviez sentir le soulagement et la joie de Kane alors qu’il mettait enfin fin à sa sécheresse de buts à l’Euro 2020

“Quand j’ai vu la feuille d’équipe, comme tout le monde, je pensais:” C’est un peu méfiant “, mais vous devez faire confiance à Gareth Southgate, c’est le manager de l’Angleterre”, a déclaré l’invité régulier de talkSPORT au Sports Bar.

« La première mi-temps, nous étions stables, [Bukayo] Saka et Sterling ont bien joué mais Kane a été étouffé, il ne recevait pas le service, il ne recevait pas le ballon. Il tombait trop profondément et trop souvent.

«Mais ensuite, en seconde période, il marque enfin, et c’est énorme. Ce sera énorme pour lui.

“Au fond de lui, il pensera:” Je suis le capitaine de l’Angleterre, je veux juste ce but, je veux juste me soulager du fardeau “.

« Pour enfin marquer ce but et mettre ce match au lit, ce sera génial pour lui et il sera plein de confiance.

«Et maintenant, nous avons un Harry Kane qui n’a rien à faire et qui a marqué un but avant les quarts de finale, je pense que c’est aussi énorme pour nous, vraiment.

getty

Le capitaine anglais Kane a été assailli par ses coéquipiers après avoir marqué contre l’Allemagne pour sécuriser leur superbe victoire

« Il ne changera pas sa façon de jouer. Parfois, nous le voyons là où il est si bon pour Tottenham et nous voulons juste qu’il reproduise cela pour l’Angleterre, mais il obtient beaucoup de services pour Tottenham, et aussi quand il tombe profondément, il a des coureurs derrière et ils le recherchent toujours.

« Vous voyez en première mi-temps, combien de fois lui avons-nous croisé le ballon, avec qualité ?

«Je pense que ça a été comme ça tout au long des trois matchs précédents.

“Mais je pense que maintenant qu’il a celui-là, je pense qu’il va bourdonner de confiance maintenant, je pense que toute l’équipe le fera, tout le pays le sera.”

La légende anglaise Sol Campbell a également salué la détermination de Kane après le match et a déclaré sur talkSPORT en direct de Wembley : « Kane avait besoin de ce but plus que quiconque.

“Pour sa confiance, cet objectif va certainement le pousser vers le haut, il dormira bien ce soir et sera prêt à repartir ce week-end.”

Les fans anglais chantent “Sweet Caroline” après que les trois Lions aient battu l’Allemagne

Jose Mourinho a également rejoint la station après le match pour offrir son analyse et son verdict d’expert, admettant qu’il est confiant que l’Angleterre – “nous” – se qualifiera pour la finale.

The Special One a même joué “Three Lions” à la radio lors de son apparition après le match, et Austin a rejoint le chœur qui est maintenant chanté dans tout le pays…

La star de QPR a ajouté : « Je pense que ça rentre à la maison, n’est-ce pas ?

« Ce serait irréel. Ce serait irréel non ? Soyons honnêtes, nous avons une sacrée chance maintenant.

« En regardant notre parcours maintenant, je pense que ce serait un échec de ne pas atteindre la finale. »