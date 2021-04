Harry Kane s’exprime sur la décision de Tottenham de limoger Jose Mourinho ⋆ .

Harry Kane se dit “ surpris ” par la décision des Spurs de limoger Jose Mourinho (. via .)

Harry Kane admet qu’il a été “ surpris ” par la décision de Tottenham de limoger Jose Mourinho cette semaine.

Après une seule victoire en six matchs, le président des Spurs, Daniel Levy, a choisi de relever Mourinho de ses fonctions lundi.

Ryan Mason a été recruté en tant que remplaçant de Mourinho à titre intérimaire pour le reste de la saison, et le joueur de 29 ans a guidé l’équipe vers une victoire 2-1 contre Southampton mercredi.

Mason cherche maintenant à guider l’équipe vers la victoire sur Manchester City lors de la finale de la Coupe Carabao à Wembley dimanche.

Kane, quant à lui, estime que le départ de Mourinho est un exemple de la façon dont le football peut être “ acharné ”.

“ J’ai été surpris, je serai totalement honnête ”, a déclaré Kane à Sky Sports.

Jose Mourinho a été limogé par Tottenham lundi (.)

“ Je suis arrivé ce matin-là et j’ai probablement découvert cinq à dix minutes avant son annonce.

«Une grande partie de l’accent était mis sur la finale de la Coupe Carabao et la préparation pour cela, mais regardez, c’est le football. J’ai été ici maintenant où quelques managers ont été limogés et, en tant que joueur maintenant, je ne pense pas que vous vous attendiez jamais à ce que le boss soit limogé, mais cela fait partie du jeu, vous devez y faire face.

Plus: Premier League



“ J’ai eu une excellente relation avec Jose, je lui souhaite tout le meilleur pour son prochain travail, mais il sait comme nous le savons que le football peut être acharné et nous devons juste regarder vers l’avenir.

“Nous avons une grande finale à préparer pour le moment et nous avons hâte d’y être.”

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sur le sport.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();