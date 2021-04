Harry Kane, surpris par le limogeage de Mourinho

26/04/2021

À 19:17 CEST

Alberto Teruel

L’un des messages qui a été le plus répété au cours de la semaine dernière est que, dans de nombreux cas, les joueurs sont complètement inconscients des décisions du club. L’attaquant de Tottenham Harry Kane a fait une déclaration à Sky Sports dans laquelle il a fait la lumière sur le licenciement de José Mourinho.

Quelques heures après l’annonce de la Super League européenne, José Mourinho a été démis de ses fonctions d’entraîneur. “J’ai été surpris, pour être honnête. J’ai découvert cinq ou dix minutes avant l’annonce, des trucs de football. Il est vrai que j’ai connu plusieurs licenciements d’entraîneurs depuis que je suis joueur professionnel, mais en aucun cas je ne m’attendais à ce que Mourinho soit renvoyé. “

À son arrivée dans le nord de Londres il y a un an et demi, “ The Special One ” a promis aux fans qu’il leur remettrait un trophée.. Promesse qui n’a pas pu tenir. Cependant, l’entraîneur portugais a gagné la faveur du vestiaire, et surtout celle du buteur anglais. “J’avais une bonne relation avec José. Je lui souhaite le meilleur pour l’avenir.”

Bien qu’étant assez surpris par la nouvelle, Harry Kane estime que Ryan Mason, nommé remplaçant de Mourinho à seulement 29 ans, fera un excellent travail au club. “Ryan a dû faire face à une situation complexe, cette semaine a été une montagne russe. Cependant, il a très bien fait ses débuts, il savait comment prendre la situation contre Southampton. La victoire en est une bonne preuve. “