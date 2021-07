Harry Kane ternira la réputation de Tottenham s’il refuse de s’entraîner afin de forcer le transfert, affirme Darren Ambrose

in

Harry Kane ternirait sa réputation à Tottenham s’il forçait à quitter le club.

C’est selon l’ancien milieu de terrain de Premier League Darren Ambrose, qui est convaincu que le capitaine anglais n’est pas du genre à refuser de s’entraîner pour obtenir un transfert.

.

Kane quittant les Spurs causera d’énormes problèmes à Nuno

Les Lilywhites ont rejeté une offre de 100 millions de livres sterling pour leur attaquant talisman de Manchester City le mois dernier.

Les Spurs ne veulent pas se débarrasser du joueur de 28 ans, qui a encore trois ans sur son contrat dans le nord de Londres.

Et l’ancien as de Crystal Palace, Ambrose, est catégorique, Kane devrait respecter son contrat et le souhait des Spurs de le garder.

“Vous devriez toujours revenir”, a-t-il déclaré à talkSPORT. « Vous êtes sous contrat.

.

Il est entendu que Levy ne laissera pas Kane partir pour moins de 150 millions de livres sterling

« Un gentleman’s agreement ne veut rien dire, absolument rien – surtout si Daniel Levy est comme nous le savons, il est notoirement difficile à gérer.

“Il aurait tout dit pour que Kane signe le contrat au départ.”

Ambrose estime que Kane pourrait ternir son héritage avec les fans des Spurs s’il manque de respect au club.

«C’est l’homme principal de Tottenham et idolâtré par les supporters. Je pense qu’il ternira toute réputation et tout ce qu’il apportera à Tottenham en faisant cela », a ajouté Ambrose.

« Il est aussi le capitaine de l’Angleterre. Honnêtement, je ne peux pas le voir ne pas venir.

«Je ne le connais pas personnellement, mais il semble être un gars tellement professionnel.

« S’il refuse et que Daniel Levy n’obtient pas l’offre ou l’argent qu’il veut, il pourrait simplement dire : « Ne revenez pas alors. »