Harry Kane utilise Twitter pour faire savoir aux fans qu’ils sont derrière l’ami Ryan Mason dans la semaine majeure du nouveau patron de Tottenham

Harry Kane s’est engagé à tout donner pour Ryan Mason alors que les amis ciblent l’argenterie avec Tottenham ensemble.

Le meilleur buteur de la Premier League cette saison, qui a encore une fois ébloui avec 21 buts et 13 passes décisives, a tweeté une photo de lui et de Mason à l’époque où ils jouaient.

Mason a joué aux côtés de Kane et Dele Alli à White Hart Lane

Mason a reçu les rênes des Spurs pour le reste de la saison après le limogeage de Jose Mourinho lundi.

Son premier match aura lieu mercredi soir alors que les Lilywhites accueillent Southampton – en direct sur talkSPORT.

Et le capitaine anglais Kane est désespéré de voir la saison se dérouler en beauté sous la direction de son ancien coéquipier.

“Ayant traversé l’académie ensemble, je sais à quel point cela signifiera pour Ryan Mason de prendre en charge l’équipe pour le reste de la saison”, a-t-il écrit sur Twitter.

Ayant traversé l'académie ensemble, je sais à quel point cela signifiera pour @RyanMason de prendre en charge l'équipe pour le reste de la saison. Nous lui donnerons tout ce que nous avons pour ces 7 prochains matchs. pic.twitter.com/zApulzZMT8 – Harry Kane (@HKane) 21 avril 2021

«Nous lui donnerons tout ce que nous avons pour ces 7 prochains matchs.»

L’accent sera immédiatement mis sur la finale de la Coupe de la Ligue avec Man City dimanche, où les Spurs visent à remporter leur premier trophée majeur depuis 2008.

Mason sait tout sur ce que c’est que de jouer pour les Spurs, après les avoir rejoints à l’âge de huit ans et avoir joué 70 fois, et veut réengager les fans avant leur retour probable au stade plus tard cette saison. .

«Je pense que mon travail consiste à préparer une équipe à gagner un match de football», a-t-il déclaré. «Je sais ce que c’est que d’avoir les fans avec toi. Je l’ai ressenti en tant que joueur – cette énergie est tout simplement incroyable, elle est si puissante.

«Malheureusement, pour le moment, nous n’en avons aucun dans le stade, mais je veux qu’une équipe de Tottenham rende nos fans fiers afin qu’ils aiment nous regarder.

«Le football pour beaucoup de gens est tout ce qu’ils ont dans la vie. Pour regarder leur équipe jouer, je veux qu’ils soient fiers et je veux qu’ils soient investis, et je veux que les joueurs ressentent aussi cette énergie.

«De toute évidence, ils ne sont pas dans le stade maintenant, mais lorsqu’ils reviennent, ce club de football a besoin de ressentir cette énergie. Voilà comment nous travaillons; c’est qui nous sommes.

Le premier match de Mason aura lieu mercredi soir alors que les Lilywhites accueillent Southampton – en direct sur talkSPORT, coup d’envoi à 18h.