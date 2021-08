Harry Kane va « transpirer » alors que l’agent libre Lionel Messi présente une meilleure option pour Man City que la star de Tottenham après la sortie de Barcelone, le transfert du PSG étant qualifié de « mauvais pour le football »

Harry Kane voudra peut-être prendre le premier vol pour Londres après que Lionel Messi ait quitté Barcelone la nuit dernière.

Les géants de la Liga ont livré une confirmation choquante que Messi, 34 ans, ne continuera pas avec le club après 21 ans, n’ayant pas renouvelé son contrat en raison de la réglementation financière en Espagne.

Messi quitte Barcelone après 778 apparitions et 672 buts

Cela signifie sans doute que le plus grand joueur de tous les temps est un agent libre, avec Manchester City et le Paris Saint-Germain les prétendants évidents.

Tous deux détenus par des États du Moyen-Orient, les deux clubs peuvent tous deux offrir les trophées argentins et des visages familiers, bien que le PSG puisse ne pas être en mesure de répondre à ses exigences salariales.

On pensait que l’équipe de Serie A était en tête, mais des informations publiées vendredi suggèrent qu’un déménagement en France est “presque impossible” en raison des impôts élevés et de la nécessité pour le club de réduire sa masse salariale.

On pense que Messi préférerait déménager à City, qui vient de battre le record de transfert britannique pour signer Jack Grealish pour 100 millions de livres sterling, où l’attaquant légendaire pourrait s’associer à l’ancien patron de Barcelone, Pep Guardiola.

Messi et Guardiola ont tout gagné ensemble à Barcelone

“Je ne pense pas que ce soit le bon message pour le football s’il va au Paris Saint-Germain, mais nous savons qu’il a des liens étroits avec Neymar”, a spéculé l’attaquant de Luton Cameron Jerome sur talkSPORT.

« Vous pouvez le voir y aller. Vous pouvez voir à nouveau le lien Pep.

« Mais City fait-il tout pour lui et peuvent-ils se le permettre ? »

Les champions de Premier League veulent Kane mais Tottenham refuse de vendre, même avec leur attaquant vedette boycottant l’entraînement en signe de protestation.

Kane a pris des mesures drastiques pour assurer un transfert

Et tandis que Messi exigera des salaires astronomiques, le salaire de Kane ne serait pas bon marché non plus et s’accompagne d’un prix demandé de 150 millions de livres sterling.

C’est pourquoi les anciennes stars de la Premier League Darren Bent et Darren Ambrose estiment que le capitaine anglais sera nerveux en apprenant la nouvelle.

“On peut dire que le plus grand joueur de tous les temps est gratuit”, a déclaré Bent à talkSPORT.

«Je peux voir Manchester City opter davantage pour Lionel Messi en gratuit que Harry Kane.

City vient de dépenser 100 millions de livres sterling pour Grealish

« Si Man City a la possibilité d’avoir quelqu’un comme Messi gratuitement, puis-je le voir dépenser 150 millions de livres supplémentaires pour Kane s’il vient de dépenser 100 millions de livres pour Grealish ? Je ne peux pas.

« Si je suis Kane, je vais transpirer un peu.

“Si vous regardez la relation qu’il a eu avec Guardiola, cela semble être le choix le plus évident [for Messi]. “

Pendant ce temps, Ambrose a ajouté : « Si vous êtes Harry Kane, vous reprendrez l’entraînement demain ! Il va transpirer.

