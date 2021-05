Harry Kane veut quitter Tottenham LIVE, la réaction, l’avertissement de Daniel Levy, les fans de retour ce soir en Premier League, l’icône de Man United Eric Cantona au Hall of Fame, Anthony Joshua vs Tyson Fury dans le doute

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles sportives, des potins et des opinions d’experts sur talkSPORT.com.

Harry Kane veut sortir de Tottenham et préférerait déménager à Man City, alors que Man United et Chelsea veulent que les fans de Tottenham “ n’allument pas Harry Kane ” car les Spurs “ n’ont pas montré l’ambition ” de gagner des trophées, a déclaré Jamie O’Hara à talkSPORT Anthony Joshua vs Tyson Fury plongé dans un sérieux doute alors que Deontay Wilder remporte le procès pour un troisième combat avec les fans de Gypsy King Football! Les deux derniers matches de la saison de Premier League auront le drame supplémentaire des supporters alors que Liverpool, Chelsea et Leicester se battent pour le top quatre Thomas Tuchel est “ Frank Lampard sans le plaisir ” alors que la tactique du patron de Chelsea est critiquée après la défaite en FA Cup, le but d’Alisson salué comme “ ” alors que le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, compare la “ technique insensée ” à la star de Chelsea, Olivier Giroud, Steven Gerrard a dit de rester chez les Rangers et de ne pas prendre un autre emploi avant de remplacer Jurgen Klopp à Liverpool – “ Et si cela ne fonctionnait pas? ‘ Leicester fait partie du top six, a un manager de classe mondiale à Brendan Rodgers et terminera plus haut au classement de la Premier League que Tottenham et Arsenal au cours des prochaines saisons Choisir Jack Grealish pour l’équipe anglaise de l’Euro 2020 “ un pari ” après le retour de blessure du capitaine d’Aston Villa Luis Suarez déclenche des scènes sauvages avec le défunt vainqueur de l’Atletico Madrid – Lionel Messi était furieux que Barcelone l’ait vendu et maintenant il pourrait remporter le titre de la Liga avec Diego Simeone