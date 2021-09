Harry Kane vs Robert Lewandowski : les attaquants anglais et polonais affichent des records incroyables

in

C’est la confrontation que nous attendions tous avec impatience alors que deux des meilleurs attaquants du football mondial s’affrontent.

Mais qui va sortir vainqueur ? Harry Kane ou Robert Lewandowski ?

GETTY

C’est Kane contre Lewandowski

Les deux ont dominé le classement des buteurs dans leurs ligues nationales respectives l’année dernière, mais alors que Kane a tiré à l’Euro, Lewandowski a raté le match en raison d’une blessure.

En jeu, trois points de qualification essentiels pour la Coupe du monde, tout comme le record de 100% de l’Angleterre dans les éliminatoires jusqu’à ce point. Et le droit de se vanter des grévistes !

Deux joueurs au sommet de leurs capacités.

Mais que disent les chiffres ? Qui préféreriez-vous avoir dans votre équipe ?

Nous allons jeter un coup d’oeil…

GETTY

Kane est prolifique pour le club et le pays

Mais Lewandowski affiche un bilan encore meilleur devant le but

Objectifs internationaux

Lewandowski a marqué 234 buts pour Bryan Munich dans toutes les compétitions, dépassant Kane de 75 buts depuis la campagne 2016/17.

Sur la scène internationale, Kane est sur le point de battre le record de Wayne Rooney en Angleterre avec 53 buts.

L’attaquant des Spurs marque à un rythme de 0,63 buts par match pour les Three Lions, ce qui signifie qu’il dépassera le total de Rooney en 23 matchs.

Lewandowski, cependant, a une longueur d’avance dans les buts pour la Pologne. Il a marqué lors de la récente victoire contre l’Albanie, le 70e but de son pays en 124 apparitions.

Et Kane aime la grande scène. Lors des deux derniers tournois majeurs de l’Angleterre, il a marqué 10 buts, il a remporté le soulier d’or à Russie 2018 et a raté Cristiano Ronaldo d’un but à l’Euro 2020.

Lewandowski est loin derrière, qui n’a marqué que deux buts en 12 apparitions dans des tournois majeurs.

GETTY

Kane est sur le point de devenir le meilleur buteur de tous les temps d’Angleterre

Montrez-nous vos pots

Tout le monde sait que Kane n’a remporté aucun honneur majeur au cours de sa carrière senior, mais l’as des Spurs a terminé deuxième de la Premier League, de la Ligue des champions, de la Coupe de la Ligue (deux fois) et de l’Euro de cet été.

Lewandowski, cependant, a remporté dix titres de champion avec le Borussia Dortmund et le Bayern Munich au cours de sa remarquable carrière, et un dans sa Pologne natale avec Lech Poznan.

Il a également une Ligue des champions sur sa cheminée.

Lewandowski a une grande collection de trophées

Des joueurs de club engagés

Kane est confortablement assis à côté de Lewandowski car les deux contribuent 0,18 passes décisives toutes les 90 minutes depuis le début de la saison 2016/17.

Cependant, l’attaquant polonais vole la victoire sur le total de tirs cadrés par 93 tirs, laissant Kane derrière à seulement 363.

Lewandowski nettoie également le sol avec un taux de conversion de 23% alors que Kane s’élève à 19,5%

Vous trouverez ci-dessous la répartition complète des statistiques de toutes les compétitions depuis 2016/17 :

Kane et Lewandowski sont des machines à but

Vous pouvez écouter Pologne vs Angleterre EN DIRECT sur talkSPORT mercredi soir, coup d’envoi à 19h45