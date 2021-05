Harry Kane, “ Wantaway ”, devrait commencer le choc de la Premier League

Tottenham accueille Aston Villa ce soir lors de leur premier match depuis que les principales nouvelles de transfert entourant l’avenir de Harry Kane ont éclaté.

La superstar anglaise Kane aurait demandé à quitter le club cet été au milieu de leurs difficultés à gagner de l’argenterie à nouveau cette saison.

Tottenham de Harry Kane affronte Aston Villa en Premier League ce soir

La victoire de Chelsea sur Leicester la nuit dernière et a également signifié que les Spurs ont raté le football de la Ligue des champions.

L’équipe de Ryan Mason voudra sécuriser le football de la Ligue Europa pour le prochain mandat et gagner ce soir est vital.

Villa, qui a perdu 2-0 contre Tottenham en mars, est sur le point de terminer au milieu de la table.

Tottenham v Aston Villa: comment écouter

Ce match débutera à 18h le mercredi 19 mai.

La couverture complète du stade Tottenham Hotspur sera exclusivement en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 17 heures.

Russ Williams sera votre hôte et les commentaires viendront de Joe Shennan et Dean Ashton.

Pour vous connecter, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Tottenham de Ryan Mason cherche à sécuriser le football de la Ligue Europa Tottenham contre Aston Villa: Actualités de l’équipe

Harry Kane continuera à diriger la ligne de Tottenham contre Aston Villa au milieu de nouvelles spéculations concernant son avenir.

Le patron par intérim Ryan Mason a confirmé qu’il commencerait contre Villa malgré les spéculations entourant son avenir.

Gareth Bale est un doute dû à la fatigue alors que Serge Aurier et Ben Davies restent à l’écart.

La blessure au genou de Tyrone Mings sera évaluée avant le coup d’envoi.

Morgan Sanson sera absent des deux derniers matchs de la saison après avoir subi une réapparition de son problème de genou.

Matty Cash est également mis à l’écart jusqu’au prochain mandat, Trezeguet ne devrait pas figurer avant la fin de l’année en raison d’une grave blessure au genou.

Paul Coyte ne croit pas qu’Harry Kane soit le type de personnage à faire grève pour forcer le départ de Tottenham Hotspur Tottenham v Aston Villa: qu’est-ce qui a été dit?

Le patron intérimaire de Tottenham, Ryan Mason, dit qu’il ne peut pas répondre aux questions sur l’avenir de Harry Kane car il ne sera pas le manager la saison prochaine.

«Je ne suis pas du tout mal à l’aise. Je ne pourrais pas être plus à l’aise », a-t-il déclaré. «Je suis dans le club que j’aime. J’ai des gens autour de moi qui sont formidables. Je me sens comme chez moi ici.

«Donc, répondre aux questions vient avec le rôle, c’est normal.

«On m’a donné le devoir de prendre le club de football pour les sept matchs restants de la saison, donc il y a certaines questions auxquelles je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas parce que je ne suis pas le manager du futur – donc Je ne peux pas répondre aux questions.

«Je ne suis pas dans ces conversations sur la saison prochaine, à quoi ressemblera l’équipe, qui nous voulons faire venir parce que je me concentre sur les deux prochains matchs.

«Donc en termes d’inconfort, non. Je suis vraiment à l’aise.

«J’ai eu cette opportunité et je pense que je n’aurais pas eu cette opportunité si le club ne se sentait pas prêt à aider l’équipe et Tottenham Hotspur.

«Lorsque vous représentez un grand club, il y aura toujours des spéculations. Le football quand on perd, c’est horrible, quand on gagne c’est génial.

«En termes de cours intensifs, on pourrait dire ça. Mais c’est quelque chose avec lequel je me sens à l’aise.

Harry Kane a aidé Tottenham à une victoire 2-0 à Aston Villa en mars Tottenham v Aston Villa: Statistiques et faits du match Tottenham cherche à compléter son septième doublé en Premier League contre Aston Villa, ce qu’il n’a fait que plusieurs fois dans la compétition contre Everton (7) et Manchester City (8) .Aston Villa a perdu 12 de ses 13 dernières rencontres avec Tottenham toutes compétitions confondues, remportant l’autre en avril 2015 sous Tim Sherwood.Tottenham a remporté son dernier match de championnat à domicile dans 10 des 12 dernières saisons, à l’exception d’une défaite 1-2 contre Southampton en 2015-16 et d’un match nul 2-2 contre Everton en 2018-19.Aston Villa a remporté son dernier match de championnat à l’extérieur en une seule des 18 dernières saisons ( D7 L10), battant Arsenal 2-1 aux Emirats en 2010-11.Tottenham a remporté 11 de ses 12 derniers matchs à domicile de Premier League disputés le mercredi (D1) depuis une défaite 0-1 contre Leicester City en janvier 2016.Aston Villa ont perdu leurs cinq matchs de Premier League disputés le mercredi saison – le plus grand nombre de matchs qu’une équipe a disputés un jour spécifique de la semaine en une seule saison et les a tous perdus est de six (Tottenham le dimanche en 1996-97). L’attaquant de Tottenham Harry Kane a marqué sept buts lors de ses six dernières Premier League apparitions contre Aston Villa, trouvant le filet dans chacun de ses quatre derniers contre les Villans.Le patron d’Aston Villa, Dean Smith, a perdu chacun de ses trois matches de Premier League contre les Spurs – il n’a perdu que ses quatre premières rencontres en championnat contre deux équipes au cours de sa carrière de manager. (Man City et Blackburn) .Ce match sera la 400e apparition de Harry Kane dans le football de club toutes compétitions confondues – 334 de ses 399 à ce jour sont venus pour les Spurs, les autres venant lors de périodes de prêt à Leyton Orient (18), Millwall (27 ), Norwich City (5) et Leicester City (15). Ses 236 buts depuis ses débuts en janvier 2011 ne sont améliorés que par Sergio Agüero (258) dans le football anglais à cette époque.Le milieu de terrain d’Aston Villa John McGinn a marqué son sixième but en Premier League lors de leur défaite 3-2 à Crystal Palace la dernière fois. Scotsman a marqué le premier but en quatre matchs de Premier League et Villa a continué à perdre les quatre. Seul l’ancien attaquant de Bolton, Ivan Klasnic, a marqué le premier but dans plus de matchs de Premier League sans gagner que McGinn (5 – nul tous les cinq).