Harry Maguire a du mal au retour de Manchester United alors que Youri Tielemans et Jamie Vardy mènent le retour de Leicester dans un thriller de six buts au King Power

Harry Maguire a subi un retour difficile à Leicester City lors de son retour à Manchester United alors que son équipe a glissé vers une défaite 4-2 samedi après-midi.

L’international anglais a été une inclusion surprise d’Ole Gunnar Solskjaer après avoir seulement repris l’entraînement après une blessure au mollet vendredi et a immédiatement pris le brassard de capitaine.

Leicester City a déchiré Manchester United samedi après-midi

Cependant, l’ancien défenseur des Foxes avait l’air fragile à l’arrière et il a été éliminé par Kelechi Iheanacho dans la préparation d’un magnifique but égalisateur de Youri Tielemans.

United avait pris les devants dans la première moitié du match grâce à un hurleur absolu de Mason Greenwood, dont l’effort rauque de 25 mètres a dépassé Kasper Schmeichel sur le poteau.

Pourtant, après que Tielemans ait trouvé l’égalisation, l’équipe locale a maintenu son avantage et a obtenu le but qu’elle méritait lorsque le ballon a trouvé son chemin vers Caglar Soynucu d’une bousculade dans le but et il a eu la simple tâche de taper à la maison.

Les charges d’attaque de la superstar de Solskjaer étaient plutôt modérées alors que Leicester a livré le type de performance synonyme du patron Brendan Rodgers.

Maguire a eu un après-midi à oublier à son retour

Greenwood avait donné aux visiteurs un début fantastique au King Power

Les hôtes étaient dynamiques sur le ballon et ressemblaient à des terriers et méritaient pleinement la victoire, avec Tielemans au milieu de terrain.

Pourtant, ils ont été défaits lorsqu’un simple long ballon de Victor Lindelof a fauché la défense et que Marcus Rashford a passé le ballon devant Schmeichel.

United n’avait pas goûté à la défaite sur la route en 29 matchs – une séquence remontant à janvier 2020 – mais ils ont rapidement connu une défaite flagrante en face après un magnifique but de Jamie Vardy.

Ayoze Perez était exceptionnel sur le banc et sa course et son centre ont trouvé Vardy sans marque dans la surface et le vétéran a tranché une merveilleuse demi-volée dans le coin supérieur avec un aplomb délicieux.

Rashford a marqué un égaliseur à son retour

Vardy a frappé à la maison le troisième de la journée pour les Renards

La séquence a été officiellement terminée lorsque Maguire a perdu le remplaçant Patson Daka sur un coup franc et l’attaquant a eu la simple tâche de marquer son premier Leicester City et de condamner United à la défaite.

Les Red Devils ont l’Atalanta mercredi en Ligue des champions, avant la tâche peu enviable de jouer contre Liverpool à Old Trafford dimanche prochain.