Harry Maguire a eu du mal à Hull, mais son coéquipier Michael Dawson savait que le héros anglais était destiné au sommet car Leicester était un tremplin vers le transfert de Manchester United

Michael Dawson insiste sur le fait qu’il a toujours su que Harry Maguire serait l’un des joueurs d’élite du football.

Les deux hommes étaient coéquipiers à Hull et Dawson a vu son ami – l’actuel capitaine de Manchester United – marquer lors de la défaite 4-0 de l’Angleterre contre l’Ukraine pour organiser un affrontement en demi-finale de l’Euro 2020 avec le Danemark.

Maguire, qui a remporté 34 sélections pour l’Angleterre est sans doute le défenseur le plus important de son pays

Non pas qu’il ait été surpris de le voir jouer si bien dans un si gros match. Le couple a passé trois saisons ensemble à Hull City avant que Maguire ne rejoigne Leicester en 2017.

Deux ans au King Power Stadium ont ensuite convaincu Manchester United de faire de lui le défenseur le plus cher du monde avec un transfert de 80 millions de livres sterling.

Et Dawson n’est pas surpris par l’ascension de son ancien coéquipier vers la célébrité.

Il a déclaré à talkSPORT: «Nous avons tous les deux signé pour Hull City en même temps. Il venait de Sheffield United.

« Il a fallu être patient [for his chance] à cause de moi et de Curtis Davies.

« C’était notre première année en Premier League et malheureusement nous avons été relégués, mais nous avons ensuite rebondi en Premier League.

Dawson ne doutait pas que Maguire atteindrait le sommet

« À ma troisième saison là-bas, il a ensuite joué de près à chaque match et c’est à ce moment-là qu’il a obtenu la reconnaissance.

« Lorsque vous partagez un vestiaire et un terrain avec des joueurs, vous réalisez à quoi ressemble leur caractère. Il a voyagé partout et n’a pas vraiment joué pendant deux saisons.

«Notre troisième année en Premier League lorsque nous avons été relégués, il a ensuite déménagé à Leicester City.

«Je savais honnêtement que ce serait un tremplin. J’ai parlé aux gens et leur ai dit : “Wes Morgan et Robert Huth ont remporté la Premier League, mais ils n’auront pas vu un joueur comme Harry Maguire”.

«Il monte sur le ballon, sort le ballon, commence les attaques. Il est incroyable. J’ai toujours été un grand fan.