Harry Maguire « a l’air d’avoir un excès de poids » et les adversaires cibleront « partout » le défenseur central de Manchester United

Manchester United a fait match nul 2-2 lors de son affrontement en Ligue des champions contre l’Atalanta mardi soir grâce à une volée tardive de Cristiano Ronaldo.

Mais malgré le sauvetage des Portugais dans les braises mourantes du match, cela n’a pas suffi à empêcher la mauvaise défense de United de rester dans l’esprit des experts.

La performance de Maguire lors du choc de la Ligue des champions du Diable rouge a déclenché une conversation autour de sa mauvaise forme ces derniers temps

Un joueur dont les capacités défensives ont été le sujet de conversation après le match de United est le capitaine Harry Maguire.

Après une solide performance à l’Euro 2020 pour l’Angleterre, le joueur de 28 ans souffre d’une baisse de forme depuis le début de la saison.

L’équipe d’Ole Gunnar Solksjaer a eu du mal à éviter de donner des buts et en a concédé 15 jusqu’à présent – ​​un total plus élevé que Brentford, Southampton et Crystal Palace.

Et Maguire, qui a constitué la défense de United dans chaque match sauf trois cette saison, a été aperçu dans le cadre du problème.

La feuille blanche et la victoire de United contre une équipe pauvre de Tottenham semblent avoir été une fausse aube pour les capacités défensives des Red Devils

Le joueur de 28 ans a été l’un des défenseurs centraux de choix de Gareth Southgate lors des éliminatoires de la Coupe du monde, mais risque d’être repoussé dans la hiérarchie.

Le défenseur des Red Devils n’a pas pu revenir assez vite pour empêcher Duvan Zapata de l’Atalanta de marquer le deuxième but de l’équipe italienne après avoir pensé que l’attaquant de Serie A était hors-jeu.

S’exprimant sur The Sports Bar après le match, Jason Cundy de talkSPORT a mis l’incapacité du capitaine de United à exclure l’attaque de l’opposition à sa condition physique.

« Honnêtement, il n’a pas l’air en forme, il a l’air de porter une pierre en plus en ce moment ! Il ne peut pas courir, il ne peut pas bouger, il ne peut pas déplacer son poids, il ne peut pas tourner », a déclaré l’ancien défenseur de Chelsea et Tottenham.

« Il a l’air un peu lourd quand il court, certainement de retour à son propre but, il a l’air un peu mal à l’aise sur ses pieds ».

L’attaquant de l’Atalanta Duvan Zapata a eu beaucoup de joie contre Maguire

L’ancien attaquant d’Aston Villa Gabby Agbonlahor a fait écho au point de vue de Cundy et a ajouté qu’il ciblerait Maguire s’il jouait contre United.

« Ils ont l’air de concéder à chaque fois qu’ils jouent, s’il y avait eu une meilleure finition hier, l’Atalanta aurait pu en marquer cinq », a déclaré Agbonlahor.

« Si je suis une équipe qui joue contre Manchester United, je vise ça [Maguire’s] côté ».

Maguire s’est blessé au mollet en octobre, ce qui peut être une raison pour laquelle il se retient sur le terrain.

Mais la légende de Manchester United, Paul Scholes, n’est pas sûr que ce soit la seule raison de la forte baisse de Maguire et craint qu’il n’y ait pas d’explication simple.

« S’il ne sait pas s’il est blessé ou s’il a la gueule de bois de l’Euro, ça n’a pas l’air bien », a expliqué Scholes, « Il est juste partout ».