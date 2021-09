Harry Maguire définitivement exclu du choc de Villareal – Man United News And Transfer News

in

Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que Harry Maguire était définitivement absent du match du groupe F de la Ligue des champions de demain soir contre Villareal à Old Trafford, mais Luke Shaw a une chance d’être en forme.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’avant-match d’aujourd’hui avant le match, le manager a déclaré :

« Luke a participé aujourd’hui, donc je vais lui donner une chance d’être impliqué demain, il ne s’est pas entraîné avec l’équipe.

‘Harry est plus ou moins définitivement sorti, ça n’a pas l’air bien.

«C’est son mollet, et cela peut prendre quelques semaines, alors voyons à quelle vitesse il récupère.

“Bien sûr, il espérait jouer contre Villareal. Il a raté le dernier match que nous avons joué contre eux, mais là encore, c’est du football pour vous, et avec Aaron suspendu, nous devrons faire quelques changements.

On a également demandé à Solskjaer pourquoi il joue si souvent Scott McTominay et Fred ensemble malgré les critiques généralisées de la paire.

“Tout d’abord, les statistiques pour eux deux ensemble, nous avons eu beaucoup de bons résultats, l’énergie qu’ils nous donnent, la façon dont ils ont rompu le jeu contre Villa, je pense qu’ils sont très très utiles ensemble à cet égard.

« L’énergie et le désir et j’aime vraiment les avoir tous les deux.

«Il y en a deux en qui je peux faire confiance, ils te donneront toujours, toujours ce qu’ils ont.

“Les fans auront toujours une opinion sur n’importe quelle sélection d’équipe, quand vous avez de bons joueurs comme moi, il est toujours difficile de laisser des joueurs de côté.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était susceptible de changer son système pour le match de demain afin de contrer la formation probable de Villareal en 3-5-2, il a répondu :

« Eh bien, vous regardez toujours l’opposition et vous devez parfois faire des ajustements à cause d’eux. Parfois des ajustements plus importants, parfois il suffit de le modifier.

«Pour nous, nous nous regardons toujours principalement et nous nous concentrons sur le fait de mieux jouer. Mais bien sûr, plus vous obtenez de blessures en défense, vous devrez peut-être faire des changements tactiques, des formations.

“J’ai Eric, j’ai Raphael, Victor, trois très bons défenseurs centraux parmi lesquels choisir, Alex et Diogo sont toujours en forme, j’espère que Luke pourra être impliqué, nous ne sommes pas encore sûrs.”