Harry Maguire devient le meilleur défenseur de tous les temps pour l’Angleterre – Man United News And Transfer News

Harry Maguire est devenu le défenseur central le plus important d’Angleterre après avoir marqué son septième but pour son pays la nuit dernière contre Saint-Marin.

Maguire est une présence imposante pour l’Angleterre, à la fois un rocher à l’arrière et une grave menace de coups de pied arrêtés depuis sa percée sur le côté en 2017.

Et après cinq buts cette année civile bat le précédent record de John Terry de six buts internationaux, faisant ainsi 10 matchs plus rapidement que Terry ne l’a réussi.

Plus grand nombre de buts pour l’Angleterre de l’arrière central : Harry Maguire (7)

John Terry (6) Le défenseur le plus marquant des Trois Lions. https://t.co/BH5XntArZ8 – Squawka Football (@Squawka) 15 novembre 2021

Six de ses sept buts ont été inscrits en compétition, avec un but à la Coupe du monde 2018, un but à l’Euro 2020 et quatre en qualification pour la Coupe du monde 2022.

Les fans de Manchester United espèrent que les buts contre l’Albanie et Saint-Marin serviront de catalyseur pour retrouver sa meilleure forme au niveau des clubs.

Le joueur de 28 ans a été dans une forme épouvantable pour United cette saison et a apparemment été renvoyé d’une blessure qui ne lui a pas rendu service.

Il a reçu des critiques sous tous les angles, y compris de la part de l’ancien capitaine de United, Roy Keane, qui a déclaré ceci après que Maguire lui ait mis les oreilles en coupe :

« Il met sa main à son oreille. Il est comme faire taire les critiques mais je pense que c’est embarrassant.

« Il a été une honte ces derniers mois pour Manchester United. Il pense qu’il marque là-bas ; il va faire taire ses critiques. Gênant. »

Les fans de United se demanderont également pourquoi Maguire ne semble jamais pouvoir marquer aussi souvent pour eux que pour son équipe nationale.

Cependant, dans l’ensemble, malgré les critiques à la limite des abus auxquels il doit faire face régulièrement, il devrait être fier d’avoir établi le record et j’espère que cela lui redonnera confiance à l’avenir.