Harry Maguire émet une réponse mesurée à Roy Keane après avoir été étiqueté « embarrassant » et « une honte » pour la célébration de la déroute de l’Angleterre contre l’Albanie

Harry Maguire a répondu à Roy Keane après avoir été qualifié d' »embarrassant » pour sa célébration lors de la victoire 5-0 contre l’Albanie.

Maguire a marqué le premier but de l’Angleterre de la soirée à Wembley, de la tête sur un coup franc de Reece James à la neuvième minute pour mettre les Three Lions sur la bonne voie pour une victoire facile 5-0.

Les experts d’ITV ne sont pas sûrs qu’un objectif arrêtera la critique de la défense de Maguire

Décidez-vous Harry ! Il a d’abord mis ses oreilles en coupe pour le bruit, puis a mis ses doigts dedans pour le bloquer

Après avoir trouvé le filet, Maguire a couru vers le drapeau du coin, mettant ses doigts derrière ses oreilles avant de glisser vers le drapeau du coin et de mettre ses doigts dans ses oreilles.

Maguire a été en mauvaise forme pour commencer la saison au niveau des clubs, pointé du doigt pour les critiques lors de défaites humiliantes contre Liverpool et Manchester City, United s’éloignant rapidement de la course au titre et ayant besoin de Cristiano Ronaldo pour les sauver en Europe.

Le geste a été interprété comme une tentative de Maguire de « faire taire les critiques » par l’équipe d’experts d’ITV, tous les trois étant d’accord pour dire que c’était la mauvaise chose à faire.

La légende de United Keane, qui est exactement l’un des critiques que Maguire essayait de faire taire, était la plus consternée de toutes.

Keane a de nouveau été déçu par l’homme portant son ancien brassard de capitaine à Old Trafford

C’était une belle tête de Maguire, mais qui n’a probablement pas justifié la célébration

« Il met évidemment ses mains comme s’il faisait taire les critiques, mais je pense que c’est embarrassant », a déclaré Keane.

«Il a été une honte ces derniers mois pour Manchester United et il pense aux scores et cela va faire taire ses critiques. Gênant. »

Keane a récemment déclaré qu’il avait « abandonné » les joueurs de United après une autre mauvaise performance contre ses rivaux de Manchester City, et a souvent critiqué le défenseur.

Pourtant, Maguire n’était pas disposé à simplement rester silencieux et a lui-même répondu aux critiques.

Maguire n’a pas pu s’empêcher d’envoyer un message à ses détracteurs, mais ils lui répondront directement selon Defoe

Il a déclaré à ITV: « Je suis le capitaine de Manchester United, bien sûr, je vais recevoir des critiques lorsque l’équipe ne va pas bien, mais la célébration n’était dirigée contre personne. »

Un triplé de Harry Kane et une finition soyeuse ont mis l’Angleterre sur la bonne voie, ce que Dean Ashton a décrit comme « la meilleure moitié du football anglais que j’ai jamais vu ».

Il suffit d’un point à l’Angleterre pour se qualifier pour la Coupe du monde 2022, avec un déplacement à l’extérieur contre Saint-Marin à venir lundi.