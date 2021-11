Harry Maguire épousera sa petite amie de longue date Fern Hawkins l’été prochain – Man United News And Transfer News

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, aurait prévu un mariage romantique en France avec sa fiancée Fern Hawkins.

Cela a été une montagne russe émotionnelle pour le défenseur qui a eu un certain nombre de bonnes choses à célébrer, mais cela n’a pas non plus été sans mauvaises choses.

Depuis qu’il a rejoint United en 2019 pour un montant record pour un défenseur de 80 millions de livres sterling, il est devenu capitaine du club après le départ d’Ashley Young et a joué un rôle crucial dans l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

Il a également vu le club remporter une finale européenne la saison dernière mais a raté le trophée grâce à la victoire de Villarreal aux tirs au but.

Après cela, il a voyagé avec l’Angleterre pour participer aux Championnats d’Europe, son équipe nationale atteignant également la finale de la compétition.

Selon le Mirror, l’épouse de Jordan Pickford, Megan, devrait être demoiselle d’honneur au mariage suite à son amitié avec Fern, se réunissant régulièrement lorsque leurs partenaires étaient avec leurs équipes internationales.

Maguire épousera sa petite amie dans un château de Bourgogne, en France, en juin prochain, une fois la saison terminée.

On pensait à l’origine que le meilleur homme était Jordan Pickford, mais il semble que le frère du défenseur, nommé Joe, assumera cette fonction à la place avec le gardien de but toujours présent en tant qu’invité important.

Joe joue actuellement comme arrière gauche pour Tranmere Rovers avec des passages précédents à Accrington Stanley et Fleetwood Town après avoir gravi les échelons à Liverpool.

Les frères communiquent régulièrement entre eux sur leur parcours et leur carrière dans le football, la majorité de la famille se présentant pour les regarder jouer de temps en temps.

Fern planifie actuellement le mariage et le point de vente rapporte qu’elle est très excitée avant le voyage en France l’année prochaine après avoir passé 10 ans ensemble.

Les fans de United espèrent un été sûr et heureux pour leur capitaine après avoir connu des débuts de saison difficiles en raison d’événements hors terrain il y a un an.