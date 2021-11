Harry Maguire: l’homme de Manchester United est loin d’être en pleine forme – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Harry Maguire, n’était apparemment pas prête pour l’action après son retour d’une blessure, ce qui pourrait potentiellement expliquer sa mauvaise forme.

United a fait match nul contre Atalanta 2-2, Eric Bailly et Cristiano Ronaldo étant les joueurs les plus remarquables, et certains fans ont affirmé que Maguire devrait être exclu du onze de départ après sa performance.

Cependant, selon le Daily Mail, le Telegraph rapporte que Maguire, souffrant d’une blessure au mollet contractée contre Aston Villa, était jusqu’à 10 jours avant d’être en pleine forme avant d’être forcé sur le terrain contre Leicester City.

Le défenseur anglais n’aurait eu qu’une journée complète d’entraînement sur l’herbe avant de jouer, certains affirmant qu’il aurait dû manquer les matchs contre son ancienne équipe et le premier match contre l’Atalanta avant qu’une décision n’ait été prise pour le choc contre Liverpool.

Ole Gunnar Solskjaer a l’habitude de remettre les joueurs en forme et cela a presque toujours été préjudiciable au joueur ainsi qu’à l’équipe.

Il est rare qu’un joueur inapte réalise une bonne performance, c’est donc quelque chose que les fans ne peuvent pas du tout comprendre.

Maguire, Scott McTominay, Luke Shaw, Raphael Varane et Marcus Rashford ne sont que quelques joueurs qui ont souffert à cause des décisions de Solskjaer.

Rashford, en particulier, a joué pendant une saison entière de football avec des blessures insignifiantes en raison du besoin de United pour lui.

Shaw et Maguire ont semblé bien en retrait cette saison et beaucoup ont affirmé que cela était dû à leur manque de forme physique.

Les fans voulaient être en forme en termes de besoin de repos après l’Euro ainsi que de se débarrasser des coups qu’ils portaient du tournoi d’été.

Maguire a terminé la dernière campagne en force et a semblé enfin se débarrasser de ses critiques, il a donc presque l’impression d’avoir été à nouveau jeté sous le bus.

Certains ont utilisé ses mauvaises performances cette saison comme excuse pour retirer son poste de capitaine ou pour le vendre, alors qu’en vérité, il est utilisé dans un environnement loin d’être idéal.