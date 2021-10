Harry Maguire: Manchester United cherche à éviter les erreurs du passé – Man United News And Transfer News

Manchester United aurait l’intention de proposer un nouveau contrat à Harry Maguire, bien que son contrat actuel dispose de beaucoup de temps.

Selon The Mirror, United souhaite récompenser le statut de Maguire dans le vestiaire en lui accordant une augmentation de salaire pour le rapprocher de Raphael Varane et Jadon Sancho.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer aurait cherché à renégocier de nouveaux accords avec plusieurs joueurs, tels que Paul Pogba et Bruno Fernandes, dans le but d’améliorer l’équilibre de l’équipe et d’anticiper tout problème potentiel.

Maguire a rejoint les Red Devils en 2019 et a signé un accord jusqu’en 2025, avec une option de prolongation pour une année supplémentaire.

En termes de temps, Solskjaer et son personnel en ont beaucoup avant de devoir prendre une décision sur l’avenir du puissant capitaine.

Cependant, ce n’est pas un accord pour gagner en influence ou ajouter des années à l’accord de Maguire mais c’est plutôt un moyen de récompenser ses efforts dans le club jusqu’à présent.

L’ancien homme de Leicester City a certainement pris de l’importance depuis son arrivée et est rapidement devenu le capitaine en moins de deux ans au club.

Solskjaer lui fait clairement beaucoup confiance et n’est pas en phase avec certaines des critiques auxquelles il a été confronté au fil des ans.

Maguire a été étiqueté comme lent, glacial et pas un défenseur de classe assez élevée comme le suggèrent ses frais de transfert de 78,3 millions de livres sterling.

En fait, beaucoup pensent que Varane est le meilleur joueur et que le joueur de 28 ans est un niveau inférieur à son coéquipier, mais l’esprit de Solskjaer ne changera pas de si tôt.

Maguire est actuellement blessé, Victor Lindelof prenant sa place dans le onze de départ, et l’espoir est qu’il puisse revenir pour endiguer le flux à United.

Les hommes de Solskjaer ont eu du mal à garder les draps propres cette saison et il est évident que les joueurs comptent beaucoup sur leur skipper.