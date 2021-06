Harry Maguire manque l’entraînement de l’Angleterre alors que les préparatifs du match Allemagne Euro 2020 commencent

Harry Maguire impressionné à son retour du côté anglais mardi (Photo: Pool/.)

Harry Maguire ne s’entraîne pas avec ses coéquipiers anglais jeudi, malgré son retour à l’action après une blessure à la cheville lors de la victoire 1-0 contre la République tchèque mardi soir.

Le capitaine de Manchester United a joué 90 minutes du match du groupe D de l’Euro 2020 à Wembley, ne semblant pas avoir de problèmes avec sa cheville précédemment blessée et réalisant une performance impressionnante.

Cependant, il ne participera pas à l’entraînement jeudi, le Daily Mail signalant le déménagement comme une «gestion de la charge», car il s’entraîne individuellement à la place.

Le joueur de 28 ans avait raté sept semaines d’action avant le retour mardi, donc le camp anglais tient à ne pas en faire trop alors qu’il se prépare pour l’énorme affrontement des 16 derniers avec l’Allemagne mardi après-midi.

Bien que l’Angleterre soit prudente avec le défenseur central, il ne devrait pas faire de doute lors de cette rencontre avec les Allemands à Wembley.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



Maguire sera déterminé à commencer le match après avoir été frustré de rater la fin de la saison avec Manchester United et le début de la campagne anglaise de l’Euro 2020.

S’exprimant après la victoire contre la République tchèque, il a déclaré: “Je suis hors de combat depuis six semaines et demie maintenant et ça a été difficile.

“Cela a été difficile à regarder, je n’aime pas regarder les matchs de football, donc être de retour sur le terrain est quelque chose que j’aime faire, et être à Wembley pour la première fois pour moi en jouant dans un championnat d’Europe, c’est un bon sentiment et c’est tout le travail acharné que j’ai mis pour que j’ai pu jouer 90 minutes.



Jordan Henderson et Harry Maguire étaient tous deux de retour sur le terrain et faisaient des devoirs médiatiques pour l’Angleterre mardi (Photo: .)

L’Angleterre et l’Allemagne s’affronteront à Wembley le mardi 29 juin à 17h, les soucis de blessure de Gareth Southgate étant apparemment terminés après que Jordan Henderson a également joué 45 minutes contre la République tchèque.

Après la fin de leur période d’isolement lundi, Mason Mount et Ben Chilwell seront également disponibles, mais ils pourraient bien ne pas être choisis après avoir raté une semaine d’entraînement avec le reste de l’équipe.

