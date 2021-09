Harry Maguire pense que Cristiano Ronaldo est le GOAT, Paul Pogba a hâte de jouer aux côtés de la “légende” de Manchester United et même Roy Keane est enthousiasmé par le méga transfert

in

Harry Maguire a hâte de jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo, qui est le plus grand joueur de tous les temps, selon le skipper de Manchester United.

Ronaldo, 36 ans, est désormais le meilleur buteur international après avoir battu le record de buts avec un style sensationnel avec un superbe doublé en fin de match lors de la victoire 2-1 du Portugal sur la République d’Irlande.

S’ils ne l’étaient pas déjà, ceux associés à Man United se lécheront les lèvres à la perspective de voir Ronaldo jouer à Old Trafford

GETTY

Ronaldo est passé à 111 buts pour le Portugal et a célébré avec style

Ronaldo est de retour douze ans après avoir quitté Man United et Maguire a hâte de jouer à ses côtés

Ronaldo était incroyable à regarder lors de son premier passage en Premier League et effrayant à affronter, se souvient l’ancien attaquant d’Aston Villa Gabby Agbonlahor.

“Je bourdonnais juste en tant qu’attaquant que je pouvais le regarder de l’avant, discuter avec les demi-centres et simplement regarder mes demi-centres passer un moment torride et savoir que ce n’était pas moi.”

À 36 ans, il serait juste de dire que Ronaldo a dépassé son meilleur niveau, mais Maguire est très confiant que Ronaldo aura un impact énorme sur l’équipe.

S’exprimant avant le match de qualification pour la Coupe du monde de l’Angleterre contre la Hongrie, EN DIRECT sur talkSPORT, Maguire a déclaré à talkSPORT: “C’est incroyable [Ronaldo re-signing].

Le voir dans le kit fait que tout semble réel !

“Évidemment, je suis parti avec l’Angleterre, donc je me concentre sur le match contre la Hongrie, mais pour le plus grand joueur qui joue le jeu à mon avis, signer de nouveau pour le club est incroyable.

«Je suis sûr qu’il va avoir un impact énorme sur et en dehors du terrain et de nombreux joueurs peuvent regarder, apprendre et s’améliorer. Il améliorera évidemment notre équipe avec son record de buts.

“C’est incroyable de l’avoir au club et j’ai hâte de le rencontrer.”

Il a ajouté : « Tout le monde était tellement excité quand nous avons vu la nouvelle, c’est arrivé tout d’un coup et nous ne nous y attendions pas.

Maguire sera le capitaine de Ronaldo mais le Portugais sera une grande personnalité dans le vestiaire de Man United

« Il vient pour améliorer l’équipe, il vient pour nous améliorer sur et en dehors du terrain. Il apportera son leadership, sa mentalité et ses objectifs.

«Je pense que beaucoup d’entre nous apprendront beaucoup, mais je ne peux parler qu’en mon nom. Je ne peux pas parler assez de lui et de ce qu’il a fait pour le match. J’ai hâte de jouer avec lui et de le rencontrer.

Maguire est donc très heureux de voir Ronaldo revenir mais qu’en pensent les autres coéquipiers des Diables Rouges et ceux associés au club ?

Eh bien, il est clair que le verdict sur le retour de Ronaldo est unanime parmi Paul Pogba, David de Gea et le manager Ole Gunnar Solskjaer. Même la légende du club Roy Keane s’est laissé étourdir un peu.

De Gea (à gauche) a d’abord plaisanté en disant qu’il ne savait pas qui est Ronaldo

Paul Pogba

« Tout le monde sait qu’il est déjà une légende dans ce club, donc le retrouver est énorme. Il apportera son expérience, sa qualité et quand il arrivera le niveau monte.

David de Géa

“Eh bien, c’est comme un rêve pour tous les fans de Man United, ça va être génial. Vous pouvez le sentir dans l’atmosphère, j’espère qu’il pourra apporter quelque chose de spécial pour améliorer l’équipe.

Ole Gunnar Solskjaer

« Les fans ont été excités, nous le sommes tous, il a eu une si belle carrière, il est déjà venu ici…

« Il va donner un coup de pouce à tout le monde. J’ai joué avec lui, c’est un grand joueur, un être humain de haut niveau, un professionnel de haut niveau, il fera vibrer tout le monde autour du club.

GETTY

La dernière saison de Solskjaer en tant que joueur de Man United était la campagne 2006/07, lorsque Ronaldo est devenu un batteur mondial

Roy Keane

“Je pense que c’est une excellente nouvelle pour United, les fans, la Premier League.

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il est toujours un joueur de classe mondiale. Nous avons discuté des avantages et des inconvénients, mais j’y vois la faim et le désir.

« Ce n’est pas un jour de paie pour lui. Il vaut déjà des fortunes. On a vu à l’Euro qu’il a remporté le Soulier d’Or, il aura l’incitatif de la Coupe du Monde.

« C’est un gars intelligent. Il revient à United pour gagner des trucs.

Keane ne fait souvent pas de prisonniers mais a toujours fait l’éloge de Ronaldo

Il est peut-être au crépuscule de sa carrière, mais son doublé tardif de mercredi soir montre que Man United est vraiment en train de devenir un joueur de premier plan.

Et quant aux buts, ils vont continuer à venir.

“Je ne ferme pas le compte pour l’instant”, a-t-il déclaré et vous pouvez parier que les défenseurs de la Premier League n’auront pas hâte de devoir contenir la superstar affamée de buts cette saison.

