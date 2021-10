Harry Maguire publie une mise à jour positive alors que les espoirs grandissent d’un retour contre Liverpool

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, espère reprendre bientôt l’entraînement alors que l’espoir grandit que le défenseur puisse reprendre l’action pour affronter Liverpool.

L’arrière central a raté les deux derniers matchs de United avec une blessure au mollet qui, selon les mots d’Ole Gunnar Solskjaer, n’avait pas l’air bien. En conséquence, il n’était pas disponible pour les éliminatoires de la Coupe du monde de l’Angleterre contre Andorre et la Hongrie.

Maguire devrait à nouveau manquer l’ancien club de Leicester samedi et nous manquera à nouveau.

Mais les espoirs grandissent qu’un retour pourrait bientôt être sur les cartes avec un retour à l’entraînement provisoirement prévu pour la semaine prochaine.

Le joueur de 28 ans a déclaré sur le site officiel du club : « Ça y arrive. Je ne me suis toujours pas entraîné avec le groupe mais je m’améliore, je progresse comme il se doit.

« C’est évidemment une blessure frustrante pour moi. Mais je progresse et je serai bientôt de retour sur le terrain.

Aussi bien que Maguire, United est également désormais avec Raphael Varane. Il a subi un problème à l’aine pendant son service international avec la France et devrait être mis à l’écart pendant quelques semaines.

Cela signifie que United alignera probablement Victor Lindelof et Eric Bailly au King Power Stadium en tant que demi-centre.

Il est peu probable que Magure débute contre l’Atalanta lors du choc de la Ligue des champions mercredi. Cependant, il pourrait revenir pour le match avec Liverpool le 24 octobre.

Autre bonne nouvelle, Marcus Rashford et Phil Jones se sont tous deux entraînés tout au long de la pause internationale à la suite de blessures de longue durée. Rashford pourrait entrer en lice pour le match de ce week-end au King Power.

Jones, cependant, ne fait pas partie de l’équipe de 25 joueurs de United en Premier League.

Les ramifications de Ronaldo incitent les appels à la sortie de janvier

Pendant ce temps, un expert a exhorté une star de United à partir en janvier après le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford.

Malgré ses 36 ans, Ronaldo a déjà fait plusieurs contributions révélatrices sur le terrain. Cependant, son retour a également ébouriffé les plumes dans les rangs avancés, notamment les manœuvres Edinson Cavani en bas de la commande.

Son manque de temps de jeu national a également commencé à s’infiltrer dans l’arène internationale. Pour leur récente défaite en qualification pour la Coupe du monde contre l’Argentine, Cavani n’a fait que le banc.

En tant que tel, son compatriote Gus Poyet pense qu’un départ en janvier pourrait sauver sa carrière internationale.

« Il n’a pas eu de chance, car sans Ronaldo, il jouait en tant qu’attaquant principal », a déclaré Poyet à talkSPORT (via le Sun).

« La décision de la Juventus, de l’implication de Man City, a été incroyablement contre une personne en particulier – et c’était Cavani. Il devrait peut-être déménager en janvier.

« De l’extérieur, je ne le connais pas. Mais si j’étais lui, voir comment les choses se passent maintenant et le voir ne pas atteindre les 90 minutes pour l’équipe nationale parce qu’il ne joue pas – peut-être.

