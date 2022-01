Harry Maguire revient pour le choc de l’Aston Villa FA Cup

Laurie Whitwell de . rapporte qu’il y aura un retour de Harry Maguire lorsque Manchester United affrontera Aston Villa en FA Cup. Le skipper des Red Devils a raté la défaite de Manchester United en Premier League face aux Wolverhampton Wanderers en raison d’une blessure aux côtes.

Harry Maguire de retour pour la cravate de la FA Cup

Maguire avait joué les 90 minutes complètes pour United contre Burnley, mais il a été découvert qu’il souffrait d’une blessure aux côtes, ce qui signifie qu’il a raté le match contre les Wolves. Le défenseur anglais a été remplacé par Phil Jones qui n’avait pas commencé un match depuis deux ans. La blessure aux côtes a été jugée mineure, ce qui signifie qu’il sera disponible pour la sélection pour le match contre Villa le lundi 10 janvier.

Maguire est devenu le défenseur le plus cher de l’histoire de la Premier League lorsqu’il a rejoint Leicester City pour 80 millions de livres sterling, mais sa forme récente a été médiocre et il a été critiqué au milieu de la mauvaise forme continue de United malgré l’arrivée du manager par intérim Ralf Rangnick.

Maguire n’a raté que sept matchs depuis qu’il a rejoint le club et, malgré les critiques, il pourrait bien être une option pour le match nul. Rangnick pourrait jouer un arrière à trois, ce qu’il préfère, même si en seconde période contre les Wolves, cela n’a pas fait grand-chose pour renforcer la défense.

Malgré sa baisse de forme, Maguire est un joueur capable et le nouveau patron de Manchester United et les fidèles d’Old Trafford espèrent de meilleures performances.

Les joueurs de United se sont vu accorder deux jours de congé, à la grande consternation de certains fans qui pensent que les performances ne sont pas au niveau qu’elles devraient être et qu’elles seraient mieux servies pour s’entraîner et améliorer leurs performances. Le club occupe désormais la septième place et s’éloigne du top quatre, ce qui est une espérance minimale à Old Trafford.

Lorsque les joueurs reprendront l’entraînement le jeudi 6 janvier, Rangnick tentera de trouver des solutions à ce qui devient un problème sans cesse croissant.

